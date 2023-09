«Bewegen»: Katja Früh über das, was sie am Wochenende zu wenig tut. Bild: Privat

Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten? Was war der schönste Moment in den vergangenen Tagen? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Drehbuchautorin und Regisseurin Katja Früh.

Heutiger Gast ist Katja Früh.

Die Theater- und Drehbuchautorin und Regisseurin ist seit 2016 Kolumnistin beim «Das Magazin» vom «Tages-Anzeiger».

Ab Mitte der 1990er Jahre entwickelte Früh TV-Serien für das Schweizer Fernsehen SRF. Sie war Head-Autorin von «Lüthi und Blanc» und «Der Bestatter». Davor war sie als Autorin und Coach bei diversen Spielfilm-Produktionen dabei und führte Regie beim Cabaret Götterspass.

Ende der 1970er Jahre hatte Früh am Schauspielhaus Zürich begonnen, selber zu inszenieren. 1980 wurde sie ausübende Regisseurin und Dramaturgin bei Schweizer Radio DRS. Sie produzierte in der Folge unter anderem Projekte mit Martin Suter und Patrick Frey.

1. Katja Früh, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Familie.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Als wir erfuhren, dass wir in unserer Wohnung bleiben können.

3. Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Natürlich.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Das müssen Sie meinen Mann fragen. Er kauft ein.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Früher bei Prada. Heute interessiert mich das nicht mehr so.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Mit Colette.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Sean Connery. Einfach, weil er so schön ist.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

«Succession».

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Element of Crime.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

«Leave Your Head On» von Joe Cocker.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Mit schönen Büchern manchmal den ganzen Tag.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Ja.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Letztes Jahr in Italien, weil es draussen so heiss war.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Das Bett.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Sonntagabendessen mit Kindern und Enkeln.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Moitié-Motié, sehr gern.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Der Fiat 500.

18. Locarno oder Lugano?

Locarno.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

An das Französisch-Internat aus dem ich ausgerissen bin.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Bewegen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Dass ich zu verschwenderisch bin.

22. Ihr Lieblingswitz?

Wohin fliegt ein schwuler Adler? Zu seinem Horst.

Katja Früh füllte den Fragebogen schriftlich aus.

