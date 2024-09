Monica Kissling: Im Oktober musst du dich entscheiden

«Vielleicht», «j-ein», «sowohl-als-auch», «lieber später» – das sind Begriffe, die im Oktober kein Gehör finden. Es geht jetzt darum, klar Stellung zu beziehen. Wer nicht entscheidet, für den wird entschieden.

Im Oktober müssen die Konsequenzen aus den Geschehnissen vom September gezogen werden. Beziehungen aller Art wollen neu definiert werden: politische und wirtschaftliche Beziehungen, geschäftliche Verbindungen, Freundschaften und natürlich Liebesbeziehungen.

Es geht um Gleichberechtigung, Respekt, Toleranz und Unabhängigkeit. Diese Themen stehen bereits einige Wochen auf der Agenda, jedoch brachte die Mondfinsternis Mitte September noch viel Unklarheit, teils sogar chaotische Umstände und in der Folge offene Situationen. Im Oktober müssen Entscheidungen getroffen werden.

Überbordende Machtfülle

Der Monat beginnt mit einer machtvollen Sonnenfinsternis im «Beziehungszeichen» Waage. So werden sich laufende Entwicklungen in der ersten Monatshälfte rasch zuspitzen.

Vor allem weltpolitisch ist der Oktober ein entscheidender Monat, denn es tun sich gewichtige Player zusammen. Dabei kann es auch zu fragwürdigen Verbindungen kommen, zum Beispiel zwischen Politik, Wirtschaft und religiösen Kräften.

Im ungünstigen Fall verbinden sich Personen, Organisationen, Gesinnungen oder Weltanschauungen mit zweifelhafter Zielsetzung oder schädlicher Wirkung. Im besten Fall finden verantwortungsbewusste Menschen mit identischen Wertvorstellungen zusammen, die bestehende Spaltungen überwinden können.

Waage-Neumond vom 2. Oktober 2024, ringförmige Sonnenfinsternis. Madame Etoile

Steiler Aufstieg, tiefer Fall

Die Machtfülle einzelner Akteure kann sich durch Kooperationen enorm steigern. Das zeigt nicht nur die Sonnenfinsternis, sondern auch die Dominanz der Planeten Jupiter und Pluto, die beide in der ersten Monatshälfte zum Stillstand kommen und das Machtstreben stimulieren.

Gleichzeitig wird der Einfluss bestimmter Gruppierungen und Lobbys kritisch hinterfragt. Es kommen Verbindungen und Machenschaften ans Licht, gegen die zum Kampf aufgerufen wird.

In der Folge könnten machtvolle Persönlichkeiten vom Sockel gestürzt werden, während andere einen steilen Aufstieg erleben. Die Machtverhältnisse können sich grundlegend verändern, auch weil zu hoch gepokert wird.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Lass dich nicht blenden

Hochsaison haben zudem Spekulanten und «Gurus», die ihre Anhänger mit grossen Versprechungen in ihren Bann ziehen. Machtmissbrauch will deshalb im Auge behalten werden.

Achte darauf, dass du dich nicht blenden lässt. Sei kritisch im Kontakt mit selbsternannten «Lichtgestalten». Begib dich nicht in Abhängigkeiten und sei vorsichtig bei finanziellen Investitionen.

Hoher Transformationsdruck

Die Oktober-Sterne zeigen einen hohen Transformationsdruck. Viele Systeme sind am Anschlag. Wenn sie nicht kollabieren sollen, müssen sie jetzt fit gemacht werden für die Zukunft.

Dazu braucht es innovative Kräfte, die in ganz neue Richtungen denken und neue Kooperationen eingehen.

Letztes Aufbäumen rückwärtsgerichteter Kräfte

Unterschiedliche Wertvorstellungen könnten diesen Prozess allerdings behindern. Pluto steht nun dominant, was auf ein Aufbäumen rückwärtsgerichteter Kräfte weist. Das Aufeinanderprallen mit Gegenkräften führt Mitte Oktober zum Showdown.

Erst am 19. November wird Pluto endgültig ins fortschrittliche Zeichen Wassermann wechseln und fortschrittliche Kräfte nachhaltig stärken.

Stehen für deine Anliegen ein

Der laufende Mondzyklus findet auf der «Beziehungsachse» Waage-Widder statt und fordert dich auf, deine Beziehungen in eine Balance zu bringen.

Das geschieht nicht durch halbherzige Kompromisse, die du dem Frieden zuliebe eingehst. Im Gegenteil: Du darfst und sollst deine eigenen Bedürfnisse ernster nehmen und ins Zentrum stellen.

Verbiege dich nicht, sondern bleib dir selber treu. Hab den Mut, Nein zu sagen, dich Auseinandersetzungen zu stellen und diese fair auszutragen. Stehe für dich selber ein und gib nicht gleich nach, wenn du auf Widerstand triffst.

Günstige Tage im Oktober 4. Oktober : Klarheit und Verbindlichkeit in Herzensfragen, Zuverlässigkeit, Treue, Verantwortungsbewusstsein (Venus Trigon Saturn).

16. bis 18. Oktober: Liebesromanzen, wundersame Zufälle, inspirierende Bekanntschaften, tiefe seelische Verbundenheit, Loyalität, erotische Höhenflüge, spontane Gefühlsbekundungen, Lebensfreude, Kreativität (Venus Trigon Neptun, Venus Sextil Pluto, Widder-Vollmond). Mehr anzeigen

Triff Entscheidungen und werde aktiv

Warte auch nicht, bis andere für dich entscheiden, sondern ergreife selber die Initiative. Traue dir zu, etwas auch ohne fremde Hilfe durchzuziehen. So kannst du dein Selbstbewusstsein stärken und neue Erfahrungen machen.

Löse dich aus Abhängigkeiten. Frage nicht: Was erwarten andere von mir?, sondern entscheide selber über dein Leben.

Kläre jetzt Herzensfragen

Die Liebessterne bringen ein gemischtes Programm, in jedem Fall aber viel Leidenschaft. Am 4. Oktober steht die Venus in Harmonie mit Saturn, was Klarheit in Herzensfragen verspricht.

Auf andere Menschen ist unter dieser Konstellation meist Verlass, und es kann verbindlich geplant werden. Das merken vor allem Skorpione und Fische.

Wenn du hingegen eine Waage, ein Widder oder ein Krebs bist, tust du dich mit Entscheidungen womöglich noch schwer oder musst noch Differenzen bereinigen. Nutze dazu den 8. Oktober, wenn sowohl die Liebes- als auch die Kommunikationssterne günstig stehen.

Fokussiere auf die Potenziale

Am 9. Oktober kommt Jupiter zum Stillstand, und du kannst deinen Geist für neue Betrachtungsweisen öffnen. Du kannst nun einen Perspektivenwechsel vornehmen, in Bezug auf deine Beziehung oder deine berufliche Situation.

Mach dir bewusst, dass du ein Glas auch halbvoll statt halbleer betrachten kannst. Fokussiere auf das Positive und die Potenziale einer Beziehung oder einer Sache.

Überprüfe deine Ziele

Die Jupiter-Station vom 9. Oktober kannst du zudem nutzen, um deine Zukunftspläne zu überprüfen. Beruflich geht es um deine Weiterbildung, die du jetzt neu definieren kannst.

Auch laufende Projekte wollen auf ihre Erfolgsaussichten überprüft werden. Falls nötig, kannst du jetzt Anpassungen vornehmen. Dabei solltest du mögliche Probleme nicht ausblenden, sondern für diesen Fall Zeit- und Geldreserven schaffen.

Kritisches Zeitfenster

Das Zeitfenster vom 12. bis 15. Oktober ist eines der herausforderndsten in diesem Monat. Der Machtplanet Pluto kommt zum Stillstand, wobei er kritisch zum Kommunikationsplaneten Merkur steht.

Das deutet auf verbale Schlagabtausche, die von Manipulation und Drohungen begleitet sind. Es besteht die Gefahr von Desinformation oder Cyberattacken. Auch alte Geschichten könnten nochmals ausgegraben und neue Vorwürfe laut werden.

Hör genau hin

Wenn bei dir nun schwierige Gespräche anstehen, musst du wachsam sein. Lass dich nicht unter Druck setzen und tu das auch nicht mit anderen. Der Versuch, etwas zu erzwingen, führt nicht zum Erfolg.

Sei im Kontakt mit anderen besonders hellhörig. Was wird bewusst ausgeklammert? Die entscheidenden Botschaften werden nonverbal oder gar nicht kommuniziert.

Konflikte könnten eskalieren

In schwieriger Konstellation steht in den Tagen vom 12. bis 15. Oktober auch der Konfliktplanet Mars. Neue, aber auch frühere Verletzungen können zu Konfrontationen führen.

Grenze dich ab und lass dich nicht provozieren. Verzichte vor allem auf Racheaktionen. Was im Weltgeschehen die Spirale der Gewalt ankurbeln kann, darf in deinem Leben konstruktiver gehandhabt werden.

Weil Mars im emotionalen Krebs steht, erhitzen sich die Gemüter schnell, und man ist leider auch recht nachtragend. Gib Frustrationen und Wut nicht zusätzlich Nahrung, sondern versuche, bewusst Distanz zu finden.

Lohnt sich der Kampf?

Angesichts der kritischen Konstellation zwischen Mars und Chiron kann es hilfreich sein, nicht weiter für eine Sache zu kämpfen. Der Entscheid, zu «kapitulieren», ist kein Zeichen von Schwäche, wenn du ihn bewusst fällst.

Es ergibt wenig Sinn, dich auf Auseinandersetzungen einzulassen, die dir nur Kraft rauben. Engagiere dich lieber dort, wo du deine Energie auf eine Weise einsetzen kannst, die dich stärkt und motiviert.

Vielleicht musst du auch eine Niederlage hinnehmen, was schmerzlich ist. Akzeptiere diese und kämpfe nicht auf verlorenem Posten weiter.

Rivalitäten austragen

Am 14. Oktober könnten sich Konflikte auch in deinem beruflichen Umfeld zuspitzen: Rivalitäten und Konkurrenzkämpfe können nun einen Höhepunkt erreichen. Gut möglich, dass dir jetzt jemand zu nahe tritt.

Verzichte auf Machtspielchen und Manöver im Hintergrund wie Mobbing am Arbeitsplatz. Sprich Klartext: offen, anständig und sachlich.

Herausfordernde Tage im Oktober 2. Oktober : Alte Geschichten, Schuldzuweisungen, üble Nachrede, Gesprächsverweigerung, Mobbing, Kompromisslosigkeit (Sonnenfinsternis am Südmondknoten, Merkur Opposition Lilith).

6. Oktober : Reizbarkeit, unüberlegte und verletzende Aussagen, Beleidigungen, erhöhte Konfliktbereitschaft, Unfallneigung als Folge von Stress und Frustration (Merkur Quadrat Mars).

12. bis 15. Oktober : Drohungen, verbale Machtkämpfe, erhöhte Konflikt- und Gewaltbereitschaft, Unfallgefahr, seelische oder körperliche Verletzungen, Trennungen (Pluto Station Quadrat Merkur, Mars Quadrat Chiron, Sonne Opposition Chiron, Sonne Quadrat Mars, Venus Opposition Uranus).

28. Oktober: Enttäuschungen, fehlende Wertschätzung, Beziehungsprobleme, sexuelle Entbehrungen (Venus Quadrat Saturn). Mehr anzeigen

Wunde Punkte entdecken

Der Kommunikationsplanet Merkur, der sich bisher in der diplomatischen Waage noch um Kompromisse bemüht hat, läuft ab 14. Oktober durch den fordernden Skorpion. Dort lässt er sich nicht mehr mit wohlwollenden Worten abspeisen.

Merkur strebt im tiefschürfenden Skorpion auch nicht zwingend nach einem Konsens, sondern sucht stets nach dem «wunden Punkt» und findet ihn auch treffsicher. Er spricht an, was andere lieber verbergen möchten.

Damit unterstützt der Skorpion-Merkur zum Beispiel eine Psychotherapie, eine Recherche oder eine Forschungsarbeit. Schwieriger ist der Skorpion-Merkur, wenn man etwas verheimlichen möchte. Stell dich in der zweiten Monatshälfte auf kritische Fragen ein.

Die Liebe ist ein Kind der Freiheit

Ebenfalls am 14. Oktober gelangt die Liebesgöttin Venus ins Spannungsfeld des freiheitsliebenden Uranus. Jetzt bloss keine Forderungen stellen oder deinen Partner einschränken!

Die Liebe gedeiht am besten, wenn du deinem Schatz Freiraum lässt. Vielleicht brauchst du jetzt auch selber mehr Distanz. Kein Problem, denn schon bald verbindet sich die Venus mit Neptun, dem Planeten der Sehnsucht, und mit dem leidenschaftlichen Pluto.

Da stellt sich die Nähe wie von selbst wieder ein, denn niemand will allein sein. Du kannst nun eine tiefe Verbundenheit mit deinem Schatz erleben.

Heilsamer Vollmond

Bis zum Widder-Vollmond am 17. Oktober können sich die Wogen glätten und Wunden allmählich heilen. So kannst du diesen Abend entspannt geniessen – und vor allem darfst du dich nun von den romantischen Liebessternen verführen lassen.

Am Vollmondabend wechselt die Liebesgöttin Venus in den optimistischen Schützen. So bist du nun in Bezug auf Herzensangelegenheiten zuversichtlich und schmiedest mit deinem Schatz vielleicht schon verheissungsvolle Pläne.

Widder-Vollmond vom 17. Oktober 2024. Madame Etoile

Definiere deine Prioritäten

Die Woche vom 21. Oktober bringt ein gemischtes Programm. Eine günstige Konstellation des Kommunikationsplaneten Merkur ermöglicht klärende Gespräche und verspricht pragmatische Lösungen.

Nutze die Gunst der Stunde, um deine Prioritäten zu setzen. Auch Uranus hilft dir in dieser Woche, indem er deine Intuition schärft und dir kreative Lösungen aufzeigt.

Powerplay? Nein danke!

Gleichzeitig gelangt die Sonne am 22. Oktober jedoch ins Spannungsfeld des Machtplaneten Pluto, was erneut Machtkonflikte auf den Plan ruft. Lass dich nicht mehr auf ein Powerplay ein.

Loslassen ist das Gebot der Stunde. Nur schon deinem Seelenfrieden zuliebe. Aber auch, weil es nichts mehr bringt. Orientiere dich in eine neue Richtung, statt alte Fehden auszutragen.

Leichte Verdüsterung am Liebeshimmel

Am 27. Oktober endet die Sommerzeit, und es wird eine Stunde früher dunkel. Das mag deine Stimmung etwas trüben, wie auch der Umstand, dass die Liebesgöttin Venus nun ins Spannungsfeld von Saturn gelangt.

Unter dieser Konstellation zeigen sich oft Probleme, auch kleinere: Unstimmigkeiten, Frustrationen, fehlende Wertschätzung …

Sei offen für neue Ideen

Sprich mit deinem Schatz darüber, ohne Vorwürfe und Schuldzuweisungen zu machen. Teile ihm deine Gefühle und Wünsche mit, und frage auch nach seinen Bedürfnissen. Diese Konstellation fordert Beziehungsarbeit.

Gleichzeitig solltest du jetzt offen sein für neue Ideen. Uranus ermöglicht kreative Lösungen, wenn du nicht auf dem Status quo beharrst. Sei bereit für ein Experiment!

