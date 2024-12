Ranking offenbart, wie geizig die Schweizer wirklich sind

Wie viel spenden Schweizer*innen? Und wie hilfsbereit sind sie? Das zeigt ein Ranking der britischen Charities Aid Foundation. Bild: Keystone/Gaetan Bally

Die Schweiz zählt zu den wohlhabendsten Ländern der Welt. Doch wie grosszügig sind wir hierzulande? Ein Ranking gibt Einblicke in die geizigsten und am wenigsten hilfsbereiten Völker.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der World Giving Index 2023 zeigt Indonesien als grosszügigstes Land weltweit.

Die Schweiz schneidet mit Platz 65 nur durchschnittlich ab, insbesondere bei Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden.

Länder wie Kenia, Bangladesch und Nigeria führen in der Hilfsbereitschaft, während Polen und Japan die Schlusslichter bilden, sowohl im Gesamtindex als auch bei Spendenbereitschaft. Mehr anzeigen

Wer viel hat, der kann auch teilen. Und wem es gut geht, der kann helfen. So der Grundgedanke, doch in der Realität schaut das nicht immer so aus, wie der World Giving Index der britischen Charities Aid Foundation (CAF) beweist.

Die Auswertung bezieht sich auf drei Schwerpunkte: Hilfsbereitschaft gegenüber Fremden, Bereitschaft zum Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten in einem Land. Seit 2010 veröffentlicht die CAF in jedem Jahr ein aktuelles Ranking, wobei sich die Untersuchenden auf Daten des US-amerikanischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup stützen.

Herauskommt eine Liste mit 142 Ländern und eine Übersicht darüber, wie grosszügig die jeweiligen Kulturen sind.

Die Schweiz schneidet dabei durchschnittlich ab. Vor allem aber in einer Sache sind Frau und Herr Schweizer angeblich sehr zurückhaltend: Wenn es darum geht, anderen zu helfen.

Die Schweiz gehört zu den am wenigsten hilfsbereiten Ländern

Grosser Spitzenreiter ist der asiatische Inselstaat Indonesien, der schon in der Vergangenheit mehrfach den World Giving Index anführte. Die Indonesier*innen sind besonders gut in Sachen Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten. Bei der Hilfsbereitschaft schaffen sie es aber nicht in die Top Ten, dort reiht sich Kenia auf Platz eins ein. Danach folgen Bangladesch und Nigeria.

Top Ten der hilfsbereitesten Länder Kenia: 82 Prozent

Bangladesch: 81 Prozent

Nigeria: 81 Prozent

Liberia: 80 Prozent

Senegal: 78 Prozent

Sierra Leone: 78 Prozent

Gambia: 78 Prozent

Ukraine: 77 Prozent

Malawi: 77 Prozent

Niger: 77 Prozent Mehr anzeigen

Top Ten der am wenigsten hilfsbereitesten Länder Polen: 23 Prozent

Japan: 24 Prozent

Kambodscha: 28 Prozent

Frankreich: 38 Prozent

Litauen: 41 Prozent

Kroatien: 43 Prozent

Kasachstan: 45 Prozent

Slowakei: 45 Prozent

Schweiz: 45 Prozent

Serbien: 45 Prozent Mehr anzeigen

Dennoch liegt Indonesien in der generellen Übersicht mit einem World Giving Index von 74 an der Spitze. Die Schweiz schafft es auf den 65. Platz – mit 42 Punkten. 54 Prozent der Befragten gaben hierzulande an, eine Geldspende getätigt zu haben, aber nur 27 Prozent leisteten ehrenamtliche Arbeit und 45 Prozent haben anderen Personen geholfen.

Die Schlusslichter beim Gesamtranking machen Japan und Polen. Bei beiden liegt die Prozentzahl der Personen, die eine Geldspende tätigten, unter 20 Prozent. Im Vergleich dazu haben beim Spitzenreiter Indonesien 90 Prozent Geld gespendet.

Top Ten der grosszügigsten Länder Indonesien: World Giving Index von 74

Kenia: World Giving Index von 63

Singapur: World Giving Index von 61

Gambia: World Giving Index von 61

Nigeria: World Giving Index von 60

USA: World Giving Index von 59

Ukraine: World Giving Index von 57

Australien: World Giving Index von 54

Vereinigte Arabische Emirate: World Giving Index von 54

Malta: World Giving Index von 54 Mehr anzeigen

Top Ten der geizigsten Länder Polen: World Giving Index von 15

Japan: World Giving Index von 20

Kambodscha: World Giving Index von 22

Litauen: World Giving Index von 22

Jemen: World Giving Index von 23

Kroatien: World Giving Index von 24

Togo: World Giving Index von 24

Afghanistan: World Giving Index von 24

Tunesien: World Giving Index von 24

Bulgarien: World Giving Index von 26 Mehr anzeigen

CAF will mit dem Ranking auch an Regierungen appellieren, damit diese Spenden erleichtern und den Aufbau starker zivilgesellschaftlicher Organisationen fördern. Man ist überzeugt, dass sowohl die Spendenbereitschaft als auch das Gemeinschaftsengagement in vielen Ländern gesteigert werden könnte.

Mehr Videos aus dem Ressort