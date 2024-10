Wenn du ein Anti-Spinnen-Spray verwenden möchtest, achte darauf, kein Biozid zu kaufen, das die Spinnen tötet. Setze stattdessen auf ein Repellent, das – ähnlich wie Hausmittel – Spinnen nur durch den Geruch abschreckt. Dieses sprühst du an dieselben Stellen, an denen auch Lavendel- oder Pfefferminzöl eingesetzt werden, etwa in dunkle Ecken, an Fensterrahmen und Türspalten.