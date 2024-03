Hôtel Royal: Erstes Evian Spa von Europa Vom Hôtel Royal aus eröffnet sich ein herrlicher Blick auf den Genfersee. Bild: Vanessa Büchel Das Fünfsternehaus ist Teil vom Evian Resort. Bild: Vanessa Büchel Einst wurde das Hotel für den englischen König Eduard VII. erbaut. Daher auch der Name. Bild: Vanessa Büchel Der Eingangsbereich des Gebäudes ist royal mit hübschen Fresken verziert … Bild: Vanessa Büchel … und chicen Treppenaufgängen ausgerüstet. Bild: Vanessa Büchel In der Lobbybar geniessen Gäste ihren Drink in noblem Ambiente. Bild: Vanessa Büchel Einen Michelin-Stern hat das Restaurant Les Fresques. Bild: Vanessa Büchel Dort schmeckt das Essen weit zurückgelehnt in den bequemen Sesseln vorzüglich. Bild: Vanessa Büchel Schöne Keramik-Dekoration in den Hotelgängen. Bild: Vanessa Büchel Ein anderes Lokal des Hôtel Royal ist La Véranda. Bild: Vanessa Büchel Dort kannst du im Sommer auch draussen bei spektakulärer Aussicht speisen. Bild: Vanessa Büchel Und auch von der Junior Suite eröffnet sich ein herrlicher Blick. Man glaubt, den ganzen Lac Léman überblicken zu können. Bild: Vanessa Büchel In der Suite haben Gäste mehr als genug Platz. Bild: Vanessa Büchel Mit schlichter Liebe zum Detail eingerichtet. Bild: Vanessa Büchel Eine Sitzecke zum gemütlichen Geniessen darf nicht fehlen. Bild: Vanessa Büchel Ein echtes Highlight: Die Badewanne mit Aussicht. Bild: Vanessa Büchel Dort lässt es sich bestens ausruhen und ein Schaumbad geniessen. Bild: Vanessa Büchel Im Badezimmer der Suite finden sich ebenfalls Hinweise auf die Mineralwasser-Marke. Bild: Vanessa Büchel Auch ansonsten wird man überall daran erinnert, wo man sich befindet. Bild: Vanessa Büchel Ein Balkon gehört natürlich auch zur Suite dazu. Bild: Vanessa Büchel Das Frühstück kann man sich im Hôtel Royal auf dem bereits gedeckten Tisch ins Zimmer rollen lassen. Bild: Vanessa Büchel Teil des Hôtel Royal: Das erste als Evian Spa gebrandete Wellness von Europa. Bild: Vanessa Büchel Der Indoor-Pool lädt zum Schwimmen ein. Bild: Vanessa Büchel Boho-Details zieren die Ruheecken des Hotel-Spas. Bild: Vanessa Büchel Wer in der Sauna war, kann anschliessend einen Kälteschock im Schneeraum erleben. Bild: Vanessa Büchel Die Behandlungen im Wellnessbereich halten sich an den Lebenszyklus des Evian-Wassers. Bild: Vanessa Büchel Nach einem Treatment geniesst man einen Detox-Tee. Bild: Vanessa Büchel Die Massagen beginnen mit einem Fussbad … Bild: Vanessa Büchel … und enden damit, dass du mit Wasser besprayt wirst. Du sollst dich eins mit dem Wasser fühlen. Bild: Vanessa Büchel Hübsche Wandverzierungen finden sich im gesamten Hotel. Bild: Vanessa Büchel Auch die Decke des Restaurants Les Fresques ist mit Fresken geschmückt. In Évian-les-Bains am Genfersee kannst du herrlich entspannen. Und deine Flasche am hübsch verzierten Mosaikbrunnen mit quellfrischem Wasser auffüllen. Im Hôtel Royal gibt es ausserdem das erste Evian Spa von Europa.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Évian-les-Bains liegt auf der französischen Seite des Genfersees.

Direkt gegenüber von Lausanne gibt es dort verschiedene Therme, frisches Quellwasser und das weitläufige Evian Resort mit drei Hotels sowie Golf- und Tennisanlagen zu entdecken.

Die Lage am See und unweit von den Bergen entfernt bietet viele Möglichkeiten für Aktivitäten.

Das chice Hôtel Royal – Teil des Evian Resorts – wurde einst für einen englischen König erbaut.

Darin befindet sich das erste Evian Spa Europas, das sich den Wasserkreislauf des Mineralwassers zum Konzept seiner Behandlungen gemacht hat. Mehr anzeigen

Der bereits gedeckte Frühstückstisch wird ins Zimmer gerollt – man fühlt sich wie eine Prinzessin, alles steht bereit. Und ich lehne mich zurück im samtenen Sessel, lasse den Blick über den tiefblauen Lac Léman schweifen, während ich genüsslich ins Gipfeli beisse. Es ist eine herrliche Aussicht, die sich von der Junior Suite im Hôtel Royal des Evian Resorts eröffnet. Und bei diesem spektakulären Blick spürt man sofort, woher der Name des Fünfsternehotels rührt.

So soll das Gebäude einst für den englischen König Eduard VII. aus dem Boden gestampft worden sein. Royal ist der Bau auf jeden Fall – mit den spektakulären Treppenaufgängen und pompösen Fresken, einem Michelin-Stern-Restaurant und dem ersten Evian Spa in Europa, dem weitläufigen Park und der traumhaften Aussicht auf den Genfersee.

Obwohl das Hôtel Royal zu seinen Ehren erbaut wurde, nächtigte der englische Monarch zu seinen Lebzeiten aber nie darin, wie François Dussart, General Director des Evian Resorts, blue News erklärt. Denn König Eduard VII. verstarb nur kurz vor der Eröffnung. Bis heute gibt es aber die glamouröse «Edward VII. Suite», die man für circa 6'000 Franken pro Nacht buchen kann.

«Der See und die Berge – einfach fantastisch»

Für Dussart sind es viele Gründe, die seine Gäste ins Resort in Évian-les-Bains direkt am Lac Léman locken. «Die Lage zwischen See und Bergen ist einfach fantastisch und die Nähe zu Genf sehr praktisch. Ausserdem gibt es viele Möglichkeiten rund um das Resort. Es ist familienorientiert, bietet sportliche Aktivitäten wie Golf oder Tennis, deckt kulturelle Aspekte ab und hat ein breites Kulinarik-Angebot», schwärmt der Manager.

Dussart selbst ist nicht aus der Region, hat sich aber in den letzten Jahren schwer darin verliebt. «Ich lebe seit etwa 20 Jahren in der Region um den Genfersee, bin zur Hälfte Franzose und zur anderen Hälfte Schweizer. Aktuell wohne ich auf der anderen Seite, nahe Lausanne.» Seit Juli 2022 kümmert er sich um das Evian Resort.

Quellfrisches Wasser vom Mosaikbrunnen

Obwohl der Ort Évian-les-Bains nur eine Schifffahrt von Lausanne entfernt und auch mit dem Auto von vielerorts in der Schweiz aus gut und einfach erreichbar ist, stutzen die meisten, als ich ihnen mein Ziel für einen Wochenendtrip verrate. «Das soll ein Ort sein? Ich kenne nur das Wasser», so die Reaktionen.

Und das Wasser spielt hier definitiv eine wichtige Rolle. Denn im kleinen Ort in Frankreich befindet sich die Quelle der weltberühmten Marke. An einem mit Mosaik verzierten Brunnen kann man seine Flasche mit quellfrischem Wasser auffüllen.

Die Source Cachat ist eine beliebte Sehenswürdigkeit in Évian-les-Bains. Seit 1903 fliesst dort das ganze Jahr über Wasser mit einer konstanten Temperatur von 11,6 Grad aus dem Hahn. Die Mineralwasserquelle ist der Ursprung des internationalen Rufs von Evian. Vanessa Büchel

Auch ansonsten lohnt sich ein Spaziergang durch die rund 9'000-Seelen-Ortschaft. Nur unweit von der Schweiz gelegen, fühlt man sich sofort in die Ferne entführt. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber die Luft riecht irgendwie anders, das Wasser schmeckt natürlich frischer und der Wochenendausflug bietet echte Entspannung – abseits von all dem Trubel, der mir sonst in Zürich um die Ohren fliegt.

Frisch renoviertes Evian Spa

Die meisten Gäste kommen aus Frankreich. Etwa 60 Prozent machen die Französinnen und Franzosen aus, während 17 Prozent etwa aus der Schweiz anreisen, um im Evian Resort zu entspannen. Danach folgt der US-amerikanische Markt, wie Dussart verrät.

Abschalten lässt es sich hier ganz wunderbar. Der frisch renovierte und offiziell als Evian Spa gebrandete Wellnessbereich wurde im Dezember 2023 wiedereröffnet.

Im Ort Évian-les-Bains selbst gibt es verschiedene Therme. Das Spa des Hôtel Royal ist vorerst nur für Gäste vorbehalten. Das Konzept der rund zehn auf der Welt verteilten Evian Spas? Bei den Behandlungen steht der gesamte Wasserkreislauf im Fokus. Es sollen alle Aspekte abgedeckt werden, die auch das Quellwasser durchläuft und so die Haut nähren sowie den Geist entspannen.

Meine Massage beginnt mit einem Fussbad, die Berührung von Wasser erdet mich. Und zum Abschluss werde ich mit Frischwasser besprayt.

Während sich in Évian-les-Bains klar der Hauptstandort befindet, gibt es weitere exklusive Evian Spas in Tokio, Hanoi oder Doha.

Saisonal bedingte Menüs im Michelin-Stern-Restaurant

Tiefenentspannt lehne ich mich abends im Sessel im Michelin-Stern-Restaurant Les Fresques zurück. Die Weinauswahl ist beeindruckend. Rund 1'200 verschiedene soll diese beinhalten, wie die Serviceangestellte Letitia verrät.

Beim Essen hält man sich an saisonale und regionale Zutaten. «Die Menüauswahl ändert sich dementsprechend von Saison zu Saison», so Letitia.

Dussart erklärt weiter: «Wir haben auch einen eigenen Garten, der etwa 1'000 bis 1'200 Quadratmeter gross ist.» Der Chefkoch und der Chefgärtner würden zusammen verschiedene Gemüsesorten anbauen.

Mein fünfgängiges Vegi-Menü besteht unter anderem – um nur einen kleinen Teil zu erwähnen – aus Kürbis- oder Sellerie-Kreationen. Als der Chefkoch zum Abschluss eine Variation aus Pralinés bringt, bleibt nur eines zu sagen: «Oui, très délicieux.»

Und am Ende bleibt nicht nur die Schokolade als süsser Nachgeschmack des Aufenthalts im Hôtel Royal, sondern auch die herrliche Aussicht brennt sich für immer ins Gedächtnis ein.

Gut zu wissen Hinkommen: Von Zürich aus sind es etwas mehr als drei Stunden mit dem Auto oder vier Stunden mit dem ÖV nach Évian-les-Bains. Die Anreise mit Letzterem beinhaltet eine Schifffahrt. Von Bern aus ist es etwas näher – mit dem Auto bisschen mehr als eineinhalb Stunden. Mit dem ÖV rund zweieinhalb Stunden.

Übernachten: Das Das Evian Resort umfasst unter anderem drei Hotels, Golf- und Tennisplätze, ein Casino, Theater sowie Therme. Im Hôtel Royal***** bucht man ein Doppelzimmer für ab rund 330 Franken pro Nacht.

Essen: Das Restaurant Les Fresques ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und hat auch dementsprechend köstliche Speisen zu bieten. Die Menüs verändern sich saisonal und sind mit regionalen Zutaten zubereitet.

Ausprobieren: Ein Ausflug ins Zentrum des Örtchens Évian-les-Bains lohnt sich. Dort gibt es einen hübsch mit Mosaik verzierten Brunnen, wo man seine Flasche mit quellfrischem Wasser auffüllen kann. Mehr anzeigen

Transparenzhinweis: Diese Reportage entstand im Rahmen einer Pressereise und in Zusammenarbeit mit dem Evian Resort.

