Ein Spaziergang durch die Schweizer Herbstlandschaft ist ein buntes Erlebnis. IMAGO/Cavan Images

Die Herbstferien stehen vor der Tür oder haben in manchen Kantonen bereits begonnen. Eine Auswahl an Top-Ausflugszielen für alle, die nicht in den Süden fliegen. Denn die Schweiz im Herbst ist einfach schön.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In vielen Kantonen haben die Herbstferien bereits begonnen.

Manche Schweizer*innen nutzen die Auszeit, um ins Ausland zu fahren oder zu fliegen.

Wer in der Schweiz bleibt, wird in der Natur mit einem prächtigen Farbenspiel belohnt.

blue News hat eine Liste mit einer Auswahl an Ausflugszielen zusammengestellt – für Gut- als auch Schlechtwettertage. Mehr anzeigen

Wenn sich im Herbst die Bäume verfärben, lässt das Laub die Schweizer Landschaft erstrahlen. Bei einem Ausflug in die Natur zeigt sich dann das bunte Farbspiel in seiner vollen Pracht: Ob im Wald, in der Talebene oder in den Bergen – wenn das Wetter mitspielt, gibt es in der Schweiz viel zu entdecken.

Aber auch wenn das Wetter mal nicht ganz so gut meint und sich der Herbst von seiner trist-grauen Seite zeigt, gibt es zahlreiche Ausflugsziele. Während der Zeit, in der die Tage immer kürzer und dunkler werden, gibt es hierzulande einiges zu erleben.

Für alle, die in den Herbstferien noch nichts vorhaben und nicht wissen, wohin mit der freien Zeit, liefert blue News eine Inspirationsliste. Manche Ausflugstipps eignen sich für Tage mit viel Sonnenschein, andere empfehlen sich auch bei Regenwetter.

Kennst du einen guten Tipp für einen Ausflug im Herbst? Wohin gehst du in den Herbstferien, wenn es regnet oder wenn die Sonne scheint? Verrat uns dein liebstes Ausflugsziel in der Schweiz oder dem nahen Ausland. Schreib ihn in die Kommentare.

Nachthimmel beobachten

im Naturpark Gantrisch BE

☀️

Aus Naturpark wird Sternenpark: Seit Ende August und noch bis Mitte November feiert der Naturpark Gantrisch die Nacht. Im Rahmen des «Dark Sky Herbst» finden zahlreiche Veranstaltungen wie Exkursionen, Vorträge oder Sternenbeobachtungen in der Natur oder im Observatorium statt. Ziel ist es, zum Thema Lichtverschmutzung zu sensibilisieren und die Nachtdunkelheit sowie den Sternenhimmel zu feiern.

Vogelweg

im Naturpark Diemtigtal BE

☀️

Wer sich für Vögel begeistert, findet in der Schweizer Fauna eine breite Diversität. So etwa im Berner Naturpark Diemtigtal, wo der Vogelweg zu ausgiebigem Spazieren und Entdecken einlädt. Der Naturpark ist Lebensraum von zahlreichen einheimischen Vogelarten, über die Besucher*innen auf zwölf Infotafeln mehr erfahren. Start und Ziel des Rundweges, der etwa zwei Stunden dauert, ist der Bahnhof Oey-Diemtigen.

Baumwipfelpfad

in Laax GR

☀️

Ein unvergessliches Erlebnis ist der Baumwipfelpfad gleich neben dem bekannten Rocksresort im Kanton Graubünden. Der Senda dil Dragun, wie der barrierefreie Pfad heisst, ist laut Schweiz Tourism der längste Baumwipfelpfad der Welt und verbindet die beiden Ortsteile Laax Murschetg und Laax Dorf. Auf rund eineinhalb Kilometern können Naturbegeisterte hier die Bündner Landschaft aus einem anderen Blickwinkel erleben und den Bäumen ganz nahe kommen.

Velofahren und Wein degustieren

im Mendrisiotto TI

☀️

Eine der reizvollsten Gegenden im Tessin ist das Mendrisiotto. Dort wird Wein angebaut und die Schönheit der Landschaft lässt sich auf einem Velo besonders gut erleben. Warum also nicht die beiden Dinge kombinieren? Über Swiss Wine Tour lässt sich ein ebensolcher «Bike&Wine»-Ausflug buchen. Gestartet wird bei Capolago, wo du zuerst die Zahnradbahn nimmst, anschliessend aufs Velo umsteigst und dann bei drei Weinkellern einkehrst, um die guten Tropfen aus dem Mendrisiotto zu geniessen. Auf der Website gibt es unzählige weitere spannende Wein-Erlebnisse in der ganzen Schweiz.

Wanderung zum XXL-Caquelon

in Gstaad BE

☀️

Die Wanderschuhe geschnürt und den Rucksack gepackt – es geht los auf eine Wanderung durch die eindrückliche Gstaader Natur. Dort warten unzählige Routen mit Blick auf das spektakuläre Bergpanorama. Für das gewisse Extra sorgt der bereits gepackte Fondue- oder Racletterucksack, der bei ausgewählten Molkereien der Region vorbestellt und abgeholt werden kann. Rast wird dann in einem der insgesamt neun Plätzen des Outdoor-Fonduelands gemacht. Verteilt in der ganzen Region bieten sieben überdimensionale Caquelons und zwei gemütliche Hütten Platz zum Schlemmen mit herrlicher Aussicht. Ob du nun zu Fuss, mit dem Fahrrad, den Skiern oder auf Schneeschuhen unterwegs bist – in Gstaad findet jeder seinen individuellen Genussplatz inmitten der Natur.

Erlebnismuseum der Mosterei Möhl

in Arbon TG 🌧️

Die Familie Möhl lädt Fans von Apfelsaftspezialitäten zu einem Blick hinter die Kulissen ein: Im MoMö – Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum in Arbon am Bodensee erfährst du mehr über die Möhl-Genusswelt, kannst eine Mosterei-Führung machen oder aber selbst mosten. Das Museum ist ein Ausflugsziel für Gross und Klein, bei dem Besucher*innen das Beste aus Schweizer Äpfeln zu Gesicht bekommen. Mit etwas Glück kannst du bis etwa Mitte November ausserdem von der Zuschauerterrasse aus bei der Apfelanlieferung zuschauen.

Papa-Moll-Wasserwelt

in den Thermen Zurzach AG

🌧️

«Papa Moll»-Fans aufgepasst: Die Therme Zurzach im Kanton Aargau eröffnen ab dem 3. Oktober eine immersive Wasserwelt, die ein aussergewöhnliches Erlebnis für Klein und Gross verspricht. Nach monatelanger Umbauphase und rund 3,4 Millionen investierten Franken soll nun ein neues Highlight das Thermalbad bereichern. Besucher*innen erwarten wasserspritzende Figuren der Kultgeschichte – die übrigens aus dem Aargau kommt –, eine 61 Meter lange Rutsche sowie kreative Deckenbeleuchtung mit LED-Elementen. Die Papa-Moll-Wasserwelt ist das perfekte Ziel für regnerische Tage.

Chaplin's World

in Corsier-sur-Vevey VD

🌧️

Charlie Chaplin (1889–1977) war einer der ganz Grossen des Kinos: Der britische Komiker und Schauspieler machte 1952 die Schweiz zu seinem Zuhause und lebte fortan im Manoir de Ban in Corsier-sur-Vevey am Genfersee. Heute ist das herrschaftliche Anwesen mit grossem umliegenden Park zum Museum Chaplin's World geworden. Dort können Gross und Klein mehr über den legendären Charlie Chaplin, dessen Leben und seine Familie erfahren. Bei schönem Wetter lohnt sich auch ein Spaziergang durch den hübschen Park.

Erlebnisshop Ricola

in Laufen BL

🌧️

Das Lindt Home of Chocolate in Kilchberg ZH ist immer einen Besuch wert, aber kein echter Geheimtipp mehr. Wie Schokolade gemacht wird, zeigen diverse Fabriken in der Schweiz, indem sie ihre Türen öffnen und in ihren Museen mehr zu der süssen Köstlichkeit erzählen, so etwa das Maison Cailler in Broc FR. Doch die Schweiz kann nicht nur Schokolade – wofür wir noch bekannt sind? Ricola ist wohl die berühmteste Bonbonherstellerin. Darum hat die Zältli-Traditionsmarke auch einen Ricola-Erlebnisshop in Laufen BL eröffnet, wo Besucher*innen mehr über die Firmengeschichte und Kräuterwelt erfahren können. In Laufen begann damals alles, als Emil Richterich im Jahr 1930 seine Confiserie-Fabrik im Ort gründete. Im vergangenen Jahr eröffnete nun der Erlebnisshop, in dem Fans der Dääfeli ihre eigenen Kreationen machen und sehen können, wie die Kräuter in die Bonbons kommen.

Kunstmuseum Liechtenstein

in Vaduz

🌧️

Warum nicht einen Ausflug über die Landesgrenze hinaus planen? Die Rede ist vom nahen Ausland. Liechtenstein ist ein Idyll im Alpenland und ein meist vergessenes Reiseziel. Doch neben der herrlichen Landschaft, den vielen Wanderwegen mit wunderschöner Aussicht oder dem fürstlichen Schloss, das über dem Hauptort Vaduz thront, lockt auch Kunst und Kultur. Das im Jahr 2000 eröffnete Kunstmuseum Liechtenstein inmitten der Vaduzer Fussgängerzone bietet eine breite Auswahl an moderner und zeitgenössischer Kunst. Der Bau an sich ist schon ein Hingucker: Modern und aus geschliffenem Beton sticht er zwischen den anderen Gebäuden hervor. Der schwarze Block, der zuerst wohl ein Dorn im traditionellen Städtle war, hat sich integriert und beherbergt eine spannende Sammlung. Am Mittwoch ist der Eintritt frei, für Kinder gibt es immer wieder spezielles Programm und im Museumscafé finden Besucher*innen das beste Sushi des Landes.

Papiliorama

in Kerzers FR

🌧️

Bei Regenfronten hilft ein Ausflug in die Tropen. Dafür musst du aber nicht etwa um die halbe Welt fliegen, sondern einen Ausflug in den Kanton Freiburg machen. Dort entführt das Papiliorama in ferne Welten und gibt Einblicke in das Leben im Dschungel. Im 1200 Quadratmeter grossen Dom herrscht tropisches Klima. Die Glaskuppel ist das Zuhause von rund 120 tropischen Pflanzenarten, über 1000 exotischen Schmetterlingen und auch spektakulären Vogelarten wie etwa Kolibris oder Tukane. Im Gewässer können zudem Rochen als auch anderen spannende Fischarten aus den Tropen Amerikas und Asiens bestaunt werden. Und an Land wachen Faultiere, Fledermäuse, Nachtaffen oder Anakondas neugierig über dich.

Mehr Videos aus dem Ressort