Der Partnunsee im Kanton Graubünden liegt auf 1869 Metern über Meer. praettigau.info

Nach einer ausgiebigen Wanderung ist eine Abkühlung im malerischen Bergsee eine Wohltat. Dann trifft traumhafte Aussicht auf pure Erfrischung: blue News verrät dir Geheimtipps in den Schweizer Bergen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz ist bekannt für ihre malerischen Bergseen.

Gerade im Sommer sind sie beliebte Ausflugsziele, da sie an Hitzetagen Abkühlung versprechen.

Neben dem viel besuchten Caumasee gibt es noch andere Juwelen, die weniger überlaufen sind.

blue News verrät Geheimtipps, an denen sich noch nicht ganz so viele Menschen tummeln.

Im Sommer zieht es viele Menschen in die Berge. Dort erwarten Ausflügler*innen angenehmere Temperaturen als in den Tälern, wo sich die Hitze in den Städten staut. Vor allem laden aber malerische Bergseen zu einer Abkühlung ein. Es kostet zwar etwas Mut, um ins kalte Wasser zu springen, aber ein Bad im Bergsee ist unvergleichlich erfrischend.

Sie liegen so friedvoll da, eingebettet in die Schweizer Bergwelt, und das Wasser spiegelt ein einmaliges Panorama: Bergseen sind ein beliebtes Ausflugsziel, wenn im Sommer die Wanderschuhe geschnürt werden. Auch wer sich nicht an einen Schwumm wagt, weil das Wasser zu kalt ist – der Weg lohnt sich auch nur für die Aussicht allemal. Am Ufer dieser Juwelen lässt es sich herrlich picknicken und bei frischer Bergluft entspannen, um einfach mal den Alltagsstress hinter sich zu lassen.

Während der Caumasee, Oeschinensee oder Seealpsee bei Herr und Frau Schweizer wohlbekannt sind, gibt es noch Perlen, die weniger überlaufen sind. blue News hat die Köpfe zusammengesteckt und für dich die neun schönsten Schweizer Bergseen rausgesucht.

1. Ausflugstipp: Hopschusee VS

Der Hopschusee ist eine Idylle auf dem Simplonpass: Der kleine Bergsee liegt im Kanton Wallis und ist das perfekte Ausflugsziel für Familien – denn dort lassen sich im Frühling viele Frösche beobachten.

Ein friedlicher Ort, der zum Picknicken einlädt und sich als perfekter Stopp auf dem Weg vom Wallis nach Italien via Simplonpass eignet. Nicht weit weg steht ausserdem das berühmte Simplon-Wahrzeichen: der grosse Steinadler.

Auf dem Simplonpass im Wallis gelegen: der Hopschusee. brig-simplon.ch

2. Ausflugstipp: Golzernsee UR

Das Maderanertal mit seinem pittoresken Dorf Bristen ist immer einen Ausflug wert. Über eine kurvenreiche Strasse finden Ausflügler dort hin, mit der Seilbahn und via einen Spaziergang über einen Höhenweg geht es dann bequem hoch an den Golzernsee, wo man dem Alltagstrubel entfliehen und zur Ruhe kommen kann. Eine Badewiese lädt zum Entspannen ein.

Gleich beim Golzernsee, der im Kanton Uri liegt, warten zwei Restaurants auf Besucher*innen. Wer die Auszeit in den Schweizer Bergen noch etwas verlängern will, findet dort auch Gästezimmer.

3. Ausflugstipp: Seewlisee UR

Wer zu dieser kleinen Oase will, muss eine anspruchsvolle Anreise auf sich nehmen. Denn der Seewlisee gilt als der wohl abgelegenste Bergsee der Schweiz. Erreichbar ist er nur über eine Tageswanderung vom Schächental (Seilbahn auf die Sittlisalp) oder Silenen UR (ausgesetzter, steiler Weg) aus.

Es gilt also einen steilen Aufstieg zu überwinden, doch die Anstrengung ist es wert – und wer schliesslich beim Bergsee im Kanton Uri ankommt, dem eröffnet sich eine atemberaubende Aussicht: Der Seewlisee auf 2028 Metern über Meer lockt mit türkisem, kristallklarem Wasser und wird daher von den Einheimischen auch als «Karibik in den Bergen» bezeichnet.

Übernachtungsmöglichkeiten sind auf der Seewlialp vorhanden. Wer nicht gleich schon wieder ins Tal zurückkehren will, kann dort oben auch etwas länger verweilen.

4. Ausflugstipp: Partnunsee GR

Ein echtes Prachtexemplar plätschert in den Bündner Bergen vor sich hin: Der Partnunsee auf 1869 Metern über Meer ist das ganze Jahr über einen Ausflug wert und bietet Spass für Gross und Klein. Wenn der Partnunsee im Winter zugefroren ist, kann man darauf Schlittschuh laufen; im Sommer stehen frei verfügbare Ruderboote bereit, um darüber zu schippern. Nach dem Badespass im kühlen Nass kann man ausserdem mit Trottinetten nach Sankt Antönien GR runtersauen.

Wer einkehren will, der findet nicht weit weg vom Partnunsee ein herziges Alpdörfli mit Beiz. Ausserdem stehen am Bergsee drei hübsche Feuerstellen bereit, wo sich die Bratwurst brutzeln oder das Schlangenbrot backen lässt.

Der Partnunsee liegt friedlich eingebettet in der Bündner Bergwelt. praettigau.info

5. Ausflugstipp: Lagh de Calvaresc

Die Wanderung zum Lagh de Calvaresc im Kanton Graubünden ist keine leichte, doch wird am Ende der Anstrengung belohnt – denn beim Blick auf den Bergsee auf 2214 Metern über Meer eröffnet sich seine herzförmige Silhouette. Ein einzigartiger Anblick und hübscher Fotostopp.

Möglich ist der Aufstieg von den beiden Tälern Mesolcina und Calanca. Seine müden Füsse entspannen kann man in der nahegelegenen Buffalora-Hütte, die sich gut für eine Übernachtung eignet.

Das Herzstück unter den Schweizern Bergseen: der Lagh de Calvaresc. Schweiz Tourismus

6. Ausflugstipp: Arnensee BE

«I gloube I gange no meh a Louenesee …», der von der Band Span besungene Lauenensee ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Doch der Kanton Bern hat noch andere Bergseen zu bieten, die genauso mit seiner Postkartenidylle mithalten können. So etwa der Arnensee bei Gsteig BE, der auf 1541 Metern über Meer liegt.

Der Arnensee lässt sich problemlos mit der ganzen Familie besuchen und ist nicht so überlaufen. Er ist ein Traumziel für Wanderer, Schwimmer und Angler und bietet am Ufer ausreichend Platz für Rast. Einkehren kann man im Bergrestaurant «Huus am Arnensee» oder aber sich selbst verpflegen an den Grillplätzen um den See.

Der Arnensee ist weniger bekannt wie der viel besungene Lauenensee – und darum nicht so überlaufen. gstaad.ch

7. Ausflugstipp: Unterer Murgsee SG

Vielleicht nicht mehr ein ganz so geheimer Tipp, da er Teil einer beliebten Rundwanderung ist, aber vielfach im Schatten seines «grossen Bruders»: Der Untere Murgsee befindet sich in einem Naturschutzgebiet mit uraltem Arvenbestand und ist Teil eines mittelschweren Rundwegs, der vorbei an insgesamt drei hübschen Bergseen führt.

Beim Unteren Murgsee in den Glarner Alpen erwartet Wander*innen ein Outdoor-Paradies. Nicht nur das geschützte Arvenwaldreservat ist ein Highlight, sondern auch der Murgbachfall, der dort in den See fliesst, macht die Umgebung einzigartig.

8. Ausflugstipp: Lac Retaud VD

Die Bilder sprechen für sich: Der Lac Retaud könnte mit seinem Gletscherblick die Vorlage für ein Gemälde sein. An den Bergsee in den Waadtländer Alpen verirren sich relativ wenig Menschen und in der kleinen Beiz am Ufer können Wandervögel einkehren.

Der Lac Retaud liegt in der Nähe des Col du Pillon und befindet sich auf 1685 Metern über Meer. In seinem klaren Wasser spiegeln sich Sex Rouge, Nägelihorn, Oldenhorn und der Diablerets-Gletscher.

Eine Oase auf 1685 Metern über Meer: der Lac Retaud. Schweiz Tourismus

9. Ausflugstipp: Ritomsee TI

In der Piora-Hochebene schmiegt sich der Ritomsee in die Tessiner Bergwelt ein. Zu erreichen ist das hübsche Exemplar über eine der steilsten Standseilbahnen der Welt. Von der Station aus sind es nur noch 15 Minuten zu Fuss zum Ritomsee.

Dort angekommen, wartet reiche Flora und Fauna. Wer sich wagt, springt für eine Abkühlung ins Wasser – rund um den See gibt es zudem verschiedene Wanderwege. In mehreren Berghütten geniessen Wander*innen Tessiner Spezialitäten wie Polenta e Brasato oder ein Stück Piora-Käse, doch bei diesem einmaligen Panorama lässt sich auch ganz wunderbar das minipic-Würstle einfach direkt am Ufer geniessen.

Welcher Bergsee ist für dich einzigartig? Verrat uns deinen Favoriten und schreib uns jetzt ein E-Mail an user.feedback@blue.ch.

