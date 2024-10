Viele Schweizer*innen nutzen die Herbstferien für Entspannung. Unsplash/brunovdkraan

Die Herbstferien sind in vollem Gange. Wer spontan einen Kurztrip buchen möchte, findet noch Schnäppchen. Frühes Buchen würde sich aber deutlich mehr lohnen als langes Zuwarten, wie ein Experte aufklärt.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele Schweizer*innen entscheiden sich in den Herbstferien für Kurztrips in Wellnesshotels, die Naturerlebnisse wie Wandern oder Biken anbieten.

Beliebte Destinationen sind neben der Schweiz auch der Schwarzwald und das Allgäu in Deutschland sowie Vorarlberg und Tirol in Österreich.

Ein Ferienexperte empfiehlt, beim Buchen nicht auf vermeintlich hohe Rabatte hereinzufallen, und betont, dass frühzeitige Buchungen oft vorteilhafter sind als Last-Minute-Angebote. Mehr anzeigen

Der Herbst ist die perfekte Zeit für eine Wellnessauszeit. Die langsam kürzer werdenden Tage sind oft grau und nass, zwischendurch mal sonnig und klar. In den Bergen lässt es sich dann wunderbar aushalten, manchmal beim Wandern, dann wieder beim Entspannen im Spa.

Auch in diesen Herbstferien haben sich viele Schweizer*innen für einen Kurztrip entschieden. Wer nicht an einen exotischen Ort fliegt, geniesst es entweder daheim oder gönnt sich eine Auszeit in der Nähe.

Dabei würde die Wahl häufig auf Wellnesshotels fallen, die sportliche Aktivitäten wie Wandern oder Biken in der Umgebung anbieten, weiss Roland Spring, Mitbegründer und Geschäftsführer von der Buchungsplattform weekend4two. «Viele unserer Gäste wollen nicht mehr nur Wellness geniessen, sondern auch die Natur erkunden und sich bewegen», fügt Spring an.

In diesem Herbst vergnügen sich Schweizer*innen aber vor allem im eigenen Land. Aber: «Sehr beliebt sind neben der Schweiz insbesondere der Schwarzwald und das Allgäu in Deutschland. In Österreich stehen Vorarlberg und Tirol bei unseren Kund*innen hoch im Kurs.» Bei Kurzreisen hänge die gewählte Destination immer auch stark vom Wohnort ab.

Sich nicht von vermeintlich hohen Rabatten täuschen lassen

Wer noch nichts gebucht hat, kann auch jetzt noch für die Herbstferien fündig werden: «Es gibt immer noch gute Angebote, auch Last Minute», sagt Spring.

Der Experte rät, sich beim Buchen aber nicht von vermeintlich hohen Rabatten täuschen zu lassen. Spring: «Viele Anbieter werben mit Nachlässen von über 30 Prozent. Wer genauer hinschaut, merkt aber dann, dass diese Rabatte konstruiert sind.» Eigentlich würden nur wenig oder gar kein Rabatt gewährt.

«Frühes Buchen ist vorteilhafter als langes Zögern»

Klassische Last-Minute-Angebote, wie es sie früher gab, sind heute nicht mehr ganz so einfach zu finden. Das bestätigt auch der Experte: «Die Reisebranche hat sich stark verändert, und oft ist frühes Buchen vorteilhafter als langes Zögern.» Viele Hotels würden ihre Preise flexibel der Nachfrage und Auslastung anpassen.

Doch wer bezüglich Reiseziel noch flexibel ist, könne durchaus noch super Angebote für die angebrochenen Herbstferien buchen. Eine spontane Auszeit hat noch nie jemandem geschadet.

Mehr Videos aus dem Ressort