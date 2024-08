Brautpaar verlangt für Hochzeit Eintritt – alle Gäste sagen ab

Darf eine Hochzeit Eintrittsgeld kosten? Imago/Cavan Images

Ein Brautpaar in den USA verlangt von seinen Hochzeitsgästen 450 Dollar – quasi als Eintritt. Sämtliche Gäste lehnen die Einladung ab. Nun sucht der verwirrte Bräutigam im Internet Rat.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein US-amerikanisches Brautpaar wollte für die eigene Hochzeit Tickets an Freunde und Familie verkaufen. Kostenpunkt: 450 Dollar.

Sämtliche 125 Gäste haben die Einladung abgelehnt.

Der Bräutigam wundert sich darüber und fragt im Internet um Rat.

Ein zweites US-Paar konnte 60 Tickets für die eigene Hochzeit unter Freunden verkaufen. Mehr anzeigen

Vom Hochzeitskleid über die Dekoration bis zum Festessen – die perfekte Hochzeit kostet schnell mehrere Zehntausend Franken. Das hat auch ein Brautpaar aus Houston, USA, gemerkt und von den geladenen Gästen kurzerhand 450 Dollar für ein «Ticket» zur Hochzeit verlangt.

Auf Tiktok wundert sich Bräutigam Hassan Ahmed nun, dass ihm sämtliche 125 Gäste eine Absage zukommen liessen. «Alle, die wir eingeladen haben, haben die Einladung abgelehnt», erzählt der 23-Jährige und fragt sich, weshalb niemand von Freunden und Familie bereit ist, 450 Dollar für die Hochzeit von seiner Verlobten und ihm zu bezahlen.

«Wir haben bereits die Torte bestellt, einen Vorschuss für die Hochzeitslocation bezahlt und das Kleid gekauft. Wir haben schon fast 200'000 Dollar für diese Hochzeit ausgegeben», erzählt Hassan in einem Video. Nun hätten er und seine Verlobte nicht eine einzige Zusage erhalten. Deshalb fragt er in den sozialen Medien: «Sind wir im Unrecht, wenn wir Geld für unsere Hochzeit verlangen?»

Wird «Eintrittsgeld» zum neuen Hochzeitstrend?

Der Bräutigam erklärt den Entscheid für die 450 Dollar «Eintrittspreis» mit den verbundenen hohen Kosten: «So eine Hochzeit ist nicht günstig. Ihr bezahlt für Konzerttickets von Beyoncé oder Chris Brown 1000 Dollar, aber wenn ihr zu einer Hochzeit mit Freunden und Familie eingeladen seid, könnt ihr das Ticket nicht bezahlen? Ich verstehe das nicht.»

In den USA kostete eine Hochzeit im Jahr 2023 laut einer Studie durchschnittlich rund 35'000 Dollar – in der Schweiz sollen es laut Schätzungen zwischen 25'000 und 50'000 Franken sein. Die «New York Times», die Hassans Video aufgegriffen hat, versucht, einen neuen Trend zu identifizieren. Könnte es für Hochzeiten bei den stetig steigenden Preisen bald schon normal sein, dass Gäste für ein «Ticket» bezahlen müssen?

Die Zeitung berichtet noch von einem zweiten US-amerikanischen Paar, das Gäste ebenfalls zu einer Zahlung aufforderte. Für 333 Dollar gab es nebst Empfang und Essen auch eine Entdeckungstour per Doppeldeckerbus durch New York City. Die erlauchte Hochzeitsgesellschaft wurde dabei zu New Yorker Wahrzeichen kutschiert, die für die Liebesgeschichte des Paares von Bedeutung waren. So hielt man beispielsweise am Hudson Yards, wo der 31-jährige Bräutigam seinen Heiratsantrag gemacht hatte.

Das Paar aus New York hatte mit den Hochzeitstickets mehr Glück als Hassan und seine Verlobte. Sie konnten alle Plätze verkaufen. Eigentlich hatten sie den «Eintrittspreis» bloss deswegen festgelegt, weil von den 350 eingeladenen Personen nur 60 auf dem Doppeldeckerbus Platz hatten. Bus und Hochzeit waren am Ende «ausgebucht», auch wenn die Gäste teils «schockiert» auf die teure Einladung reagiert hätten.