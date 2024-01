Christina Block ist die Tochter des Gründers der Restaurantkette Block House. Ihre Kinder wurden in Dänemark entführt und nach Deutschland gebracht. Georg Wendt/dpa

In der Silvesternacht wurden zwei Kinder der Steakhouse-Erbin Christina Block und ihres Ex-Mannes Stephan Hensel entführt. Inzwischen ist klar: Sie sind bei ihrer Mutter. Psychologe Philipp Ramming ordnet ein.

Nachdem Klara (13) und Theodor (10), die Kinder der deutschen Millionenerbin Christina Bloch und deren Ex-Mannes Stephan Hensel, entführt wurden, ist nun klar: Die beiden sind bei ihrer Mutter.

«Die Kinder sind wohlauf», liess Block verlauten. «Ich bitte um Verständnis, dass ich vor allem aus Fürsorge um das Wohl meiner Kinder zurzeit keinerlei weitere Erklärungen abgebe.» Die Polizei will sich derzeit nicht dazu äussern, ob Block verdächtigt werde, die Entführung selbst in Auftrag gegeben habe.

«Für die Kinder ist so eine Entführung so oder so erschreckend und traumatisch», sagt Psychologe Philipp Ramming zu blue News. Es spiele im Nachhinein aber durchaus eine Rolle, ob vielleicht ein Familienmitglied dahinterstecke. «Die Frage ist, was der Wille der Kinder ist. Wenn sie lieber bei der Mutter leben würden, wäre eine Überführung nach Deutschland eine Entlastung. Wenn sie lieber bei dem Vater wären, ist es eine extreme Belastung.»

Was wollen die Kinder?

Block und ihr Ex-Mann, die zusammen vier Kinder haben, liegen seit Jahren im Streit. Im Jahr 2021 habe der Vater ihre jüngsten Kinder nach Ferien in seiner Wahlheimat Dänemark nicht mehr zurück nach Deutschland gebracht, lautet der Vorwurf der Millionenerbin. Block erwirkte vor einem deutschen Gericht, dass sie das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht hat. Ein Gericht in Dänemark verhinderte aber eine Auslieferung.

Zur Person ZVG Philipp Ramming hat an der Universität Zürich studiert und arbeitete fast 30 Jahre als Kinder- und Jugendpsychologe. Er ist unter anderem Experte in Erziehungsfragen. Inzwischen ist Ramming pensioniert, nimmt aber immer noch einzelne Aufträge an.

Für Ramming ist es in so einer Pattsituation umso wichtiger, auf den Willen der Kinder zu hören. Allein dass die Eltern so zerstritten seien, dass sogar Entführungen in Erwägung gezogen werden, sei «Gift für das Kinderwohl»: «Kinder werden zum Spielball der Erwachsenen. Die Frage nach Loyalität – wen hast du lieber, Mama oder Papa? – ist destruktiv für den Selbstwert von Heranwachsenden.»

Komplizierte rechtliche Situation

Auch rechtlich ist die Situation kompliziert, wie Familienrechtsexperte Marko Oldenburger der «Bild»-Zeitung sagte:

«Die Mutter darf keine Gewalt anwenden lassen, sie könnte sich dabei strafbar machen», so Oldenburger. «Aber wenn ihr das Oberlandesgericht Hamburg das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht zugestand, hätte sie laut dem Haager Abkommen die Rückführung ihrer Kinder von Dänemark nach Deutschland beantragen können. Sie darf sie auch selbst zurückholen. Allerdings könnte ihr Ex-Mann ein alleiniges Aufenthaltsbestimmungsrecht in Dänemark erwirkt haben. Das müsste sie berücksichtigen.»