Rumänische Internet-Sensation: Ex-Basketballspieler ist jetzt als gruseliges Alien unterwegs Früher ging der 2,31 Meter grosse Mann auf Körbejagd - jetzt will der Ex-Basketballspieler Robert Bobroczkyi auf anderem Wege gross rauskommen! 02.09.2024

Früher ging der 2,31 Meter grosse Mann auf Körbejagd - jetzt will der Ex-Basketballspieler Robert Bobroczkyi auf anderem Wege gross rauskommen!

Chiara Meyer, Elias Jäggi, Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Robert Bobroczkyi ist einer der grössten Highschool-Basketballspieler und beendete seine College-Karriere im Jahr 2022.

Nun hat es den 24-jährigen Rumänen nach Hollywood verschlagen.

Mit seiner Körpergrösse von 2.31 Meter spielt er The Offspring im Film «Alien: Romulus». Mehr anzeigen

Der 24-jährige Robert Bobroczkyi, ist einer der grössten Highschool-Basketballspieler aller Zeiten. Jetzt hat er den Wechsel vom Spielfeld auf die Leinwand geschafft. Während seiner Zeit am SPIRE Institute (Geneva, Ohio) wurde Bobroczkyi 2016/17 mit seiner Körpergrösse von 2,31 Meter zu einer viralen Sensation. Er beendete seine College-Karriere im Jahr 2022.

Das macht Bobroczkyi nun

Jetzt hat Robert Bobroczkyi in Hollywood Fuss gefasst. Er ist als The Offspring im Teil des furchterregenden Abschlusses von «Alien: Romulus» zu sehen. Es ist die neueste furchteinflössende Kreatur in einer Reihe beunruhigender Gesichtssauger im Science-Fiction-Franchise, das auf das Original «Alien» aus dem Jahr 1979 zurückgeht.

«Gross zu sein ist eine Sache, er hat aber auch Talent, was uns alle beeindruckte», so Regisseur Fede Alvarez.

Mehr Videos aus dem Ressort