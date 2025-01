Neuer Machthaber verweigert Baerbock Handschlag

Baerbock stellt Syrien Hilfe in Aussicht – Aber nicht für Islamismus

STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annalena Baerbock (Grüne), Bundesaussenministerin: «Die jahrelange Gewalt hat tiefe, tiefe Narben hinterlassen. Es braucht jetzt einen politischen Dialog unter Einbeziehung aller ethnischen und religiösen Gruppen, unter Einbeziehung aller Menschen, das heisst insbesondere auch der Frauen in diesem Land. Sie alle müssen am Verfassungsprozess und in einer zukünftigen syrischen Regierung beteiligt werden. Denn gerade auch in dieser Region weiss man: Frauenrechte sind der Gradmesser für eine Gesellschaft, wie frei das Leben für alle ist. Das haben wir heute den Verantwortlichen hier in Damaskus auch deutlich gesagt. Es war wichtig zu hören, dass sie dies verstanden haben. Europa wird unterstützen. Aber Europa würde nicht Geldgeber neuer islamistischer Strukturen sein. Das ist nicht nur in unserem eigenen Sicherheitsinteresse, sondern das ist auch all das, was ich immer wieder von den vielen, vielen Menschen aus Syrien in Deutschland, aber auch mit vielen Syrern hier in der Region, zuletzt in der Türkei und heute auch hier in Damaskus gehört habe. Es ist vollkommen klar, dass sie ihr Land nur wieder aufbauen können, dass die Menschen, die auch in Europa aus Syrien zu uns gekommen sind, überhaupt nur wieder zurückgehen würden und wieder aufbauen, wenn sicher ist, dass nicht nur ihr Leben, sondern gerade auch das Leben ihrer Kinder, ihrer Töchter sicher und frei ist.»

03.01.2025