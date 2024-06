Biden bemüht sich um Schadensbegrenzung

US-Präsident Joe Biden (r) und der ehemalige US-Präsident Donald Trump duellieren sich bei CNN live. US-Präsident Joe Biden kam dabei schlecht weg. Bild: Gerald Herbert/AP/dpa

US-Präsident Joe Biden ist nach seinem schwachen Auftritt beim ersten TV-Duell gegen seinen Herausforderer Donald Trump in die Offensive gegangen und hat sich kämpferisch gezeigt. «Ich würde nicht wieder antreten, wenn ich nicht mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele glauben würde, dass ich diesen Job machen kann», sagte der 81 Jahre alte Demokrat am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina.

SDA/pfi SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach seinem schwachen Auftritt im TV-Duell gegen Donald Trump hat US-Präsident Joe Biden Forderungen nach einem neuen Kandidaten der Demokraten zurückgewiesen.

«Ich weiss, wie man diesen Job macht. Ich weiss, wie man Dinge erledigt. Ich weiss, was auch Millionen Amerikaner wissen», sagte Biden bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat North Carolina.

Schützenhilfe bekam Biden von seinem demokratischen Parteikollegen Barack Obama. Mehr anzeigen

«Ich bin aus einem Grund hier in North Carolina, weil ich vorhabe, diesen Staat im November zu gewinnen», rief er einer jubelnden Menge zu. «Wenn wir hier gewinnen, gewinnen wir die Wahl.»

Biden addresses his debate performance at a rally in NC:



“I know I'm not a young man. I don't walk as easily as I used to. I don't talk as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to (…) I know right from wrong. I know how to do this job” pic.twitter.com/y5CnvaxDqF — Visegrád 24 (@visegrad24) June 28, 2024

Biden bewirbt sich bei der Präsidentenwahl Anfang November um eine zweite Amtszeit. Auch sein Vorgänger, der 78 Jahre alte Trump, will für die Republikaner noch einmal ins Weisse Haus. Bidens Leistung bei dem 90-minütigen TV-Duell am Donnerstagabend (Ortszeit) in Atlanta befeuerte in der Demokratischen Partei Zweifel an der Eignung des 81-Jährigen für das Amt. Während des Schlagabtauschs verhaspelte sich der mächtigste Mann der Welt regelmässig, er sprach undeutlich, leise und mit rauer Stimme. Zwar stellte sich am Freitag noch kein prominenter Parteikollege aus der ersten Reihe öffentlich gegen Biden. Doch in der Partei zeigten sich viele skeptisch, ob Biden wirklich der richtige Kandidat ist, um gegen Trump zu gewinnen.

Biden versuchte bei dem ersten grossen öffentlichen Auftritt nach dem Debatten-Desaster die Kritiker zu beruhigen und bemühte sich um Schadensbegrenzung. «Ich weiss, ich bin kein junger Mann, um das Offensichtliche zu sagen», sagte er. «Ich laufe nicht mehr so einfach wie früher, ich spreche nicht mehr so glatt wie früher. Ich debattiere nicht mehr so gut wie früher», so der Demokrat. Aber dafür wisse er, anders als Trump, wie man die Wahrheit sage. «Ich verbrachte 90 Minuten auf der Bühne und debattierte mit einem Typen, der die Moral eines Strassenköters hat», sagte Biden über das vom US-Sender CNN ausgerichtete TV-Spektakel.

Obama stellt sich hinter Parteikollegen

Schützenhilfe bekam Biden von seinem demokratischen Parteikollegen Barack Obama. «Schlechte Duelle passieren. Glaubt mir, ich weiss das», schrieb der ehemalige Präsident auf der Online-Plattform X. «Aber diese Wahl ist immer noch eine Entscheidung zwischen jemandem, der sein ganzes Leben lang für die einfachen Leute gekämpft hat, und jemandem, der sich nur um sich selbst kümmert. Zwischen jemandem, der die Wahrheit sagt, der Recht von Unrecht unterscheiden kann und es dem amerikanischen Volk offen sagen wird – und jemandem, der zu seinem eigenen Vorteil schamlos lügt.» Das TV-Duell habe daran nichts geändert, schrieb Obama weiter. Deshalb stehe bei der Präsidentenwahl im November so viel auf dem Spiel.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the… — Barack Obama (@BarackObama) June 28, 2024

First Lady Jill verteidigt Biden

Auch Bidens Ehefrau, First Lady Jill Biden, versuchte sich in Raleigh für ihren Ehemann starkzumachen. «Es gibt niemanden, den ich gerade lieber im Oval Office sitzen hätte als meinen Mann», sagte sie auf der Bühne vor Parteianhängern. Sie trug dabei ein auffälliges Kleid. Darauf stand mehrfach das Wort «Vote» (auf Deutsch sinngemäss: Geh wählen) in grossen weissen Lettern. Auf der TV-Bühne habe ein Präsident mit Integrität und Charakter gestanden, betonte sie. «Seine Kraft ist unerschütterlich, seine Hoffnung ist unerschütterlich.»

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden stehen auf der Bühne bei einer Wahlkampfveranstaltung. Bild: Evan Vucci/AP/dpa

Biden wirkte bei dem Wahlkampfauftritt deutlich fitter als während der TV-Debatte am Vorabend. Anders als im Fernsehstudio während des Schlagabtauschs las der 81-Jährige aber vor seinen Anhängern vom Teleprompter ab. Seine Stimme klang ausserdem weniger rau und er war auch nicht so leise.

TV-Duell: Trump drängt Biden in Defensive Gut vier Monate vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich Amtsinhaber Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump in einem ersten TV-Duell einen hitzigen Schlagabtausch geliefert. Dabei klang Biden heiser und leistete sich mehrere Versprecher. 28.06.2024

Biden hatte nach der Debatte gesagt, dass er Halsschmerzen habe. Sein Alter ist Dauerthema im Wahlkampf. Zwar ist sein politischer Gegner Trump nur rund drei Jahre jünger. Bidens Versprecher und sein starrer Gang sorgen allerdings regelmässig für Schlagzeilen und werfen die Frage auf, ob er nach einem möglichen Wahlsieg wirklich noch vier weitere Jahre im Weissen Haus regieren könnte.

Bidens Leistung überschattet Trumps Aussagen

Bidens Versagen bei der Debatte brachte viele Demokraten in Erklärungsnot und rückte mögliche Alternativen zu dem 81-Jährigen in den Fokus. Der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, Gavin Newsom, dem selbst Präsidentschaftsambitionen nachgesagt werden, stellte sich öffentlich hinter Biden. «Ich werde Präsident Biden nie den Rücken kehren», sagte er. Die unpopuläre Vize-Präsidentin Kamala Harris wurde in einem TV-Interview wegen Bidens Performance gegrillt – und gestand schliesslich ein, dass ihr Chef einen «holprigen Start» gehabt habe.

Trumps Team hingegen feierte den Republikaner für seinen Auftritt. Der 78-Jährige relativierte erneut seine Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Der Republikaner hatte damals seine Anhänger aufgewiegelt, weil er seine Wahlniederlage nicht akzeptieren wollte. Diese stürmten daraufhin den US-Kongress. Der Republikaner wollte sich auch nicht darauf festlegen, ob er den Ausgang der Wahl im November akzeptieren wird. All das wurde aber von Bidens Auftritt in den Schatten gestellt.

Biden nach TV-Duell: «Ich glaube, wir haben es gut gemacht» Der US-Präsident leistete sich beim Aufeinandertreffen mit seinem Rivalen Trump mehrere Versprecher. In Bidens Lager wurde Entsetzen laut über den Auftritt des 81-Jährigen. Doch es gab auch Unterstützung, unter anderem von der Nichte Trumps. 28.06.2024

SDA/pfi