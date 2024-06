Trump: Entscheidung zu Vize getroffen Donald Trump sorgt mal wieder für Spannung: Seit Monaten lässt er Spekulationen freien Lauf, wen er als Vize an seine Seite holen wird. Nun scheint die Entscheidung gefallen zu sein: Auf die Frage, ob er sich schon für jemanden entschieden hat, antwortet Trump: «In meinem Kopf, ja.» 27.06.2024

US-Medien schreiben bereits im Vorfeld von der «Mother of all US presidential debates» – blue News begleitet das TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump hier im Ticker.

Philipp Dahm

Das Wichtigste im Überblick Am Freitag am 28. Juni um 3 Uhr MESZ findet in Atlanta, Georgia, das erste TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump statt.

Die CNN-Grössen Jake Tapper und Dana Bash moderieren das TV-Duell. Es dauert 90 Minuten inklusive zweier Werbepausen.

Es wird erstmals seit 1976 kein Publikum vor Ort sein.

Die Mikrofone der Kandidaten sind stummgeschaltet, wenn der andere Spricht. Nach Fragen werden sie nach nach zwei Minuten abgedreht.

Weil die Biden-Seite einen Münzwurf gewonnen hat, durfte sie sich die Podiumsseite aussuchen. Trump hat dafür das letzte Wort.

