Bob Bauer als Berater von Barack Obama im Oval Office im Februar 2010: Auch für Joe Biden Bild: IMAGO/piemags

Es sei gar nicht so einfach, seinem Chef gegenüber ausfällig zu werden: Bob Bauer macht für Joe Biden den Trump. So soll der amtierende Präsident optimal auf das TV-Duell mit seinem Herausforderer vorbereitet werden.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Freitag (3 Uhr MESZ) findet in Atlanta, Georgia, das erste TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump statt.

Während der Vorbereitung übernimmt Bob Bauer für Joe Biden die Rolle seines Konkurrenten. Mehr anzeigen

Wenn sich Joe Biden in Camp David im US-Bundesstaat Maryland auf die TV-Debatte mit Donald Trump vorbereitet, ist unter seinen mindestens 16 Beraterinnen und Beratern auch Bob Bauer: Er spielt Donald Trump, wenn sich der Präsident auf das Duell vorbereitet.

Über die aktuelle Vorbereitung auf den Event am Freitagmorgen um 3 Uhr MESZ – blue News berichtet live – will der 72-Jährige natürlich nicht öffentlich sprechen. Doch in seinem Buch «The Unraveling» beschreibt er, wie das Ganze 2020 abgelaufen ist: Damals gab Bauer für Biden den Donald Trump.

«Als Donald Trump habe ich meine Rolle gespielt, meinen Weg durch die Probe-Sitzungen gelogen, getobt und gemobbt», schreibt Bauer. «Um mich vorzubereiten, habe ich Stunden von Videomaterial des 45. Präsidenten gesichtet – als Geschäftsmann, als Kandidat 2016 und dann im Amt.»

«Keine Gelegenheit für Theater»

Der Anwalt hat Erfahrung mit der Vorbereitung solcher Debatten, erzählt er CNN. Man müsse sich in das, was der gegnerische Kandidat gesagt hat – «der Stil der Argumente, die sie genutzt haben, der Ton, den sie angenommen haben» – vertiefen, um eine Debatte effektiv zu simulieren. Man müsse sich der Person möglichst annähern.

Aber übertreiben dürfe man auch nicht: «Das ist keine Gelegenheit für Theater», betobt Bauer. «Das ist eine Ablenkung. Deshalb willst du eine Balance finden zwischen dem Erschaffung einer Erfahrung und einem Vorsprechen bei [der Comedy-Show] Saturday Night Live.»

Hat Bauer Skrupel, in den Probe-Sitzungen gegenüber Mächtigen ausfällig zu werden? «Natürlich ist es nicht einfach oder angenehm», erklärt der Experte CBS News. «Aber auf der anderen Seite ist das der Job.» Und wenn der gegnerische Kandidat ein Demagoge sei, müsse man entsprechend agieren.

Ex-Berater von Obama

Aus welcher politischen Ecke Bauer kommt, ist klar. In «The Unraveling» beklagt er den Verlust von Ethik in der US-Politik, tatsächlich arbeitet der Anwalt schon seit vielen Jahren für die Demokraten. Ab 2005 hat er Barack Obama beraten, der drei Jahre später Präsident wurde. Von 2010 bis 2011 war der New Yorker der offizielle Rechtsberater des Weissen Hauses.

Beim Wahlkampf 2020 hat Bauer Joe Biden nicht nur als Donald Trump fit fürs TV-Duell gemacht, sondern ihm auch bei der Wahl seiner Vize-Präsidentin Kamala Harris beraten. Er ist ausserdem Mitglied einer überparteilichen Kommission, die über Reformen des Obersten Gerichts und des Justizsystems berät.

Wenn er keine Demokraten berät, lehrt Bauer Jus an der New York University. Der 72-Jährige ist mit einer früheren Angestellten des Weissen Hauses verheiratet: Mit Anita Dunn hat er vier Kinder.