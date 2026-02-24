  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Untersuchungen in Ostdeutschland Tausende Wahlunterlagen verschwinden – Verdacht auf Manipulation

dpa

24.2.2026 - 15:28

Im deutschen Strausberg sind tausende Wahlunterlagen verschwunden. 
Im deutschen Strausberg sind tausende Wahlunterlagen verschwunden. 
KEYSTONE

Eine Bürgermeisterwahl in Brandenburg beschäftigt die Staatsanwaltschaft. Im Raum steht Wahlmanipulation. Auffällig sind Tausende fehlende Briefwahlunterlagen.

DPA

24.02.2026, 15:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der erste Wahlgang der Bürgermeisterwahl in Strausberg wurde wegen Unregelmässigkeiten für ungültig erklärt.
  • Mehr als 4’000 Briefwahlunterlagen wurden verschickt, doch rund 1’100 kamen nicht zurück.
  • Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob ein strafrechtlich relevanter Anfangsverdacht besteht.
Mehr anzeigen

Nach einer Strafanzeige wegen Wahlfälschung bei einer Bürgermeisterwahl im ostdeutschen Bundesland Brandenburg prüft die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht.

Der Landrat des Kreises Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, hatte den ersten Wahlgang in der Stadt Strausberg wegen vermuteter Unregelmässigkeiten für ungültig erklärt und Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Er sieht Auffälligkeiten auch im Zusammenhang mit Bürgermeisterkandidat Patrick Hübner.

Hübner hatte im ersten Wahlgang am 15. Februar mit 22,5 Prozent die meisten Stimmen geholt. Er sollte am 15. März in die Stichwahl mit Kandidatin Annette Binder (parteilos) gehen, die auf 21,2 Prozent kam.

Hübner hat eine Kaffeerösterei, in der sich auch das Postfach der 28.000-Einwohner-Stadt Strausberg östlich von Berlin befindet. Dort kamen die per Post eingereichten Wahlunterlagen an. Hübners Briefwahlanteil lag bei 30 Prozent, bei den übrigen Kandidaten bis zu 21 Prozent.

Weniger Wahlbriefe als üblich kamen zurück

Schmidt schrieb an die Stadt, es sei auffällig, dass ein «aussergewöhnlich grosser Anteil der Wahlbriefe» nicht den Weg zurück vom Wähler zur Wahlbehörde gefunden hätten. Mehr als 4.000 Wahlbriefe seien ausgegeben und versandt worden, aber nur 2.835 zur Wahlbehörde zurückgelangt. Das seien etwa 30 Prozent weniger – normal sei ein Zehntel.

Zudem habe Hübner auf eigene Initiative die Zahl rückläufiger Wahlbriefe dokumentiert und nicht wie üblich die Deutsche Post, die damit die neutrale Kontrolle aus der Hand gegeben habe. Eine Sprecherin der DHL Group sagte, die Vorwürfe würden geprüft.

Hübner weist den Vorwurf zurück. «Ich kann dem nicht zustimmen, und ich kann ihn auch erstmal von meiner Stelle aus nicht nachvollziehen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Wenn die Briefwahlunterlagen reinkommen, werden die durchgezählt, aufgeschrieben und am selben Tage abgeholt.» Die fehlende Rücksendung von mehr als 1.100 Briefen könne er sich nicht erklären.

Eine Annullierung einer Bürgermeisterwahl kommt in Deutschland eher selten vor, es gab aber in den vergangenen Jahren einige Fälle.

«Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sich aus der Anzeige zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat ergeben oder nicht», sagte Oberstaatsanwältin Ricarda Böhme in Frankfurt (Oder) der dpa.

Meistgelesen

Sauna-Gate und Polizei-Zoff – Bülach ZH versinkt vor Wahlen im Chaos
Napoli-Fan schimpft über Schiedsrichter – dann wird er von seiner Frau niedergestochen
Video zeigt erstmals deutlich den Brandausbruch

Videos aus dem Ressort

Galten als Ausgestorben: Riesenschildkröten kehren nach 150 Jahren auf Galapagosinsel zurück

Galten als Ausgestorben: Riesenschildkröten kehren nach 150 Jahren auf Galapagosinsel zurück

Über ein Jahrhundert lang waren sie verschwunden – nun streifen wieder Riesenschildkröten über die Insel Floreana. Das aufwendige Projekt der Wiederansiedelung gilt als Meilenstein für den Naturschutz auf den Galapagos-Inseln.

24.02.2026

Guerilla-Aktion in Paris: Aktivisten hängen Ex-Prinz Andrew im Louvre auf

Guerilla-Aktion in Paris: Aktivisten hängen Ex-Prinz Andrew im Louvre auf

Unweit der Monalisa brachten Aktivisten heimlich ein Bild des in Ungnade gefallenen Ex-Prinzen Andrew Mountbatton-Windsor an die Wand. Es handelt sich um das Foto nach dem Polizeiverhör, das um die Welt ging.

23.02.2026

Fotograf schildert: So entstand das Bild von Ex-Prinz Andrew nach Haftentlassung

Fotograf schildert: So entstand das Bild von Ex-Prinz Andrew nach Haftentlassung

Sechs Stunden Warten, wenige Sekunden Zeit: Reuters-Fotograf Phil Noble schildert, wie ihm die Aufnahme gelang, die binnen Stunden um den Globus ging – und einen Royal erstmals wie einen gewöhnlichen Beschuldigten zeigt.

21.02.2026

Galten als Ausgestorben: Riesenschildkröten kehren nach 150 Jahren auf Galapagosinsel zurück

Galten als Ausgestorben: Riesenschildkröten kehren nach 150 Jahren auf Galapagosinsel zurück

Guerilla-Aktion in Paris: Aktivisten hängen Ex-Prinz Andrew im Louvre auf

Guerilla-Aktion in Paris: Aktivisten hängen Ex-Prinz Andrew im Louvre auf

Fotograf schildert: So entstand das Bild von Ex-Prinz Andrew nach Haftentlassung

Fotograf schildert: So entstand das Bild von Ex-Prinz Andrew nach Haftentlassung

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schweiz – EUEU-Mitgliedstaaten wollen Beziehungen zur Schweiz stärken

Verteidigung. Zulassungen zum Zivildienst erreichen neuen Höchststand

VerteidigungZulassungen zum Zivildienst erreichen neuen Höchststand

Verteidigung. China verhängt Handelsbeschränkungen gegen japanische Firmen

VerteidigungChina verhängt Handelsbeschränkungen gegen japanische Firmen