Im deutschen Strausberg sind tausende Wahlunterlagen verschwunden. KEYSTONE

Eine Bürgermeisterwahl in Brandenburg beschäftigt die Staatsanwaltschaft. Im Raum steht Wahlmanipulation. Auffällig sind Tausende fehlende Briefwahlunterlagen.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der erste Wahlgang der Bürgermeisterwahl in Strausberg wurde wegen Unregelmässigkeiten für ungültig erklärt.

Mehr als 4’000 Briefwahlunterlagen wurden verschickt, doch rund 1’100 kamen nicht zurück.

Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob ein strafrechtlich relevanter Anfangsverdacht besteht. Mehr anzeigen

Nach einer Strafanzeige wegen Wahlfälschung bei einer Bürgermeisterwahl im ostdeutschen Bundesland Brandenburg prüft die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht.

Der Landrat des Kreises Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, hatte den ersten Wahlgang in der Stadt Strausberg wegen vermuteter Unregelmässigkeiten für ungültig erklärt und Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Er sieht Auffälligkeiten auch im Zusammenhang mit Bürgermeisterkandidat Patrick Hübner.

Hübner hatte im ersten Wahlgang am 15. Februar mit 22,5 Prozent die meisten Stimmen geholt. Er sollte am 15. März in die Stichwahl mit Kandidatin Annette Binder (parteilos) gehen, die auf 21,2 Prozent kam.

Hübner hat eine Kaffeerösterei, in der sich auch das Postfach der 28.000-Einwohner-Stadt Strausberg östlich von Berlin befindet. Dort kamen die per Post eingereichten Wahlunterlagen an. Hübners Briefwahlanteil lag bei 30 Prozent, bei den übrigen Kandidaten bis zu 21 Prozent.

Weniger Wahlbriefe als üblich kamen zurück

Schmidt schrieb an die Stadt, es sei auffällig, dass ein «aussergewöhnlich grosser Anteil der Wahlbriefe» nicht den Weg zurück vom Wähler zur Wahlbehörde gefunden hätten. Mehr als 4.000 Wahlbriefe seien ausgegeben und versandt worden, aber nur 2.835 zur Wahlbehörde zurückgelangt. Das seien etwa 30 Prozent weniger – normal sei ein Zehntel.

Zudem habe Hübner auf eigene Initiative die Zahl rückläufiger Wahlbriefe dokumentiert und nicht wie üblich die Deutsche Post, die damit die neutrale Kontrolle aus der Hand gegeben habe. Eine Sprecherin der DHL Group sagte, die Vorwürfe würden geprüft.

Hübner weist den Vorwurf zurück. «Ich kann dem nicht zustimmen, und ich kann ihn auch erstmal von meiner Stelle aus nicht nachvollziehen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Wenn die Briefwahlunterlagen reinkommen, werden die durchgezählt, aufgeschrieben und am selben Tage abgeholt.» Die fehlende Rücksendung von mehr als 1.100 Briefen könne er sich nicht erklären.

Eine Annullierung einer Bürgermeisterwahl kommt in Deutschland eher selten vor, es gab aber in den vergangenen Jahren einige Fälle.

«Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sich aus der Anzeige zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat ergeben oder nicht», sagte Oberstaatsanwältin Ricarda Böhme in Frankfurt (Oder) der dpa.