Ein Video zeigt, wie eine Boeing von Air Canada kurz nach dem Start einen Feuerschweif hinter sich herzieht. Bilder an das Concorde-Unglück im Juli 2000 werden wach. Die Ursache ist in diesem Fall aber weniger gefährlich.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Boeing 777-300 ER der Air Canada fing am Mittwoch kurz nach dem Start in Toronto Feuer.

Lange Flammen schossen aus dem rechten Triebwerk. Der Pilot musste abdrehen.

Die Ursache für den Zwischenfall scheint nun klar: Ein Versagen des Turbinen-Kompressors, das in seltenen Fällen auftreten kann. Mehr anzeigen

Für die Passagiere muss es der blanke Horror gewesen sein: Beim Start einer Boeing 777-300 ER am Flughafen von Toronto schiessen meterlange Flammen aus einem der Triebwerke. Der Pilot reagiert sofort und kann das Flugzeug nach 50 langen Minuten wieder sicher am Startflughafen landen.

Doch was war geschehen?

In einer ersten Erklärung des Flughafens hiess es: «Nach der Landung wurde das Flugzeug von Einsatzfahrzeugen des Flughafens gemäss den normalen Betriebsabläufen inspiziert und konnte dann von selbst ans Gate zurückrollen.»

Ein Sprecher von Air Canada liess wissen, dass die Flammenschweife wohl auf einen sogenannten Kompressor-Stillstand im Triebwerk zurückzuführen sind.

Was es mit einem solchen «Compressor Stall» auf sich hat, was die Ursachen dafür sind und was das für deine Flugsicherheit bedeutet, erfährst du im Video.