Die Trump-Aktie wird für Anleger zum Desaster

Die Trump-Media-Aktie ging im März 2024 an die Börse – und verliert derzeit dramatisch an Wert. Symbolbild: Keystone

Am gestrigen Montag ist die Aktie der Trump Media & Technology Group (kurz: TMTG) um über zehn Prozent abgesackt. Den NASDAQ-Handelstag schloss das Papier mit 12,15 US-Dollar ab – dem niedrigsten Stand seit dem Börsengang im März 2024. Jetzt könnte der grosse Ausverkauf anstehen.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Aktien von Donald Trumps Medienfirma TMTG verlieren weiter massiv an Wert.

Am gestrigen Montag ist das Papier um über zehn Prozent abgesackt.

Ein Ende der tiefroten Zahlen der TMTG ist nicht abzusehen. Mehr anzeigen

Mit der Social-Media-Plattform und angeblichen Twitter-Alternative Truth Social wollte Donald Trump den ganz grossen Wurf landen. Seine eigenen Wahrheiten im Netz speziell für seine Wähler*innen verbreiten – und gleichzeitig mit der Firma hinter der Plattform kräftig Geld verdienen. Bei steigenden Kursen nach dem Börsengang schien der Plan auch aufzugehen. Die zu 49,95 Dollar platzierte Aktie kletterte an ihrem ersten Handelstag auf rund 67 Dollar. Angeheizt von Trump-Fans stieg TMTG kurzzeitig auf einen Marktwert von fast 10 Milliarden US-Dollar.

Doch inzwischen läuft es nicht mehr rund für das Trump-Papier. Mitte Juli stand die Aktie bei knapp über 40 US-Dollar. Das Attentat auf Trump in Pennsylvania und das TV-Duell mit Joe Biden, bei dem der Demokrat eine äusserst schlechte Figur abgab, beflügelten den Kurs zwischenzeitlich. Seitdem befindet sie sich unaufhörlich im Abwärtstrend.

Umfragewerte schicken Aktie auf Talfahrt

Der Erfolg der Trump-Aktie ist unabdinglich an den persönlichen Erfolg des Ex-Präsidenten gekoppelt. Doch in der heissen Phase des US-Wahlkampfes gerät Trump immer mehr ins Straucheln. Vizepräsidentin Kamala Harris macht aktuellen Umfragen zufolge weiter Boden gut.

Das hängt nicht zuletzt mit dem TV-Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris zusammen. Die Demokratin schaffte es, Trump immer wieder aus der Reserve zu locken und mit sachlichen Argumenten in die Enge zu treiben. Trump dagegen verstrickte sich einmal mehr in Lügen über Abtreibungen im neunten Monat, dass Kinder nach der Geburt «exekutiert» werden könnten oder Haustiere essende Migranten in Springfield.

Sperrfrist abgelaufen, Treuebonus weg

Unter den knallharten Realisten an den Finanzmärkten führten Trumps Falschbehauptungen zu Kopfschütteln – und einem enormen Vertrauensverlust. Nach der Debatte stürzte die Trump-Media-Aktie zwischenzeitlich um bis zu 17 Prozent auf unter 20 Dollar ab und erreichte damit einen neuen Tiefpunkt seit dem Börsengang. Bis heute konnte das Unternehmen die Abwärtsspirale nicht stoppen.

Marktstrategen sehen in dem Abwärtstrend auch eine Reaktion auf das Ende der sogenannten Lock-up-Periode, in der Anteilseigner ihre Anteile nicht verkaufen dürfen. Am vergangenen Donnerstag ist die Sperrfrist abgelaufen. Nun wird sich zeigen, ob die Investoren Trump und den TMTG-Papieren die Treue halten. Die Kursentwicklung der vergangenen Tage weist aber eher nicht darauf hin.

Verkauft Trump seine Anteile?

Auch für Trump selbst markiert das Ende der Sperrfrist ein entscheidendes Datum. Nach «CNBC»-Informationen hält der ehemalige US-Präsident 114'750'000 Papiere und damit rund 57% des Unternehmens. Grossspurig wie eh und je hat Trump in der vergangenen Woche einen Verkauf seiner Anteile dementiert: «Nein, ich verkaufe nicht. Ich steige nicht aus. Ich liebe es. Ich denke, es ist grossartig.» Ob der notorische Lügner jedoch sein Wort hält, daran darf gezweifelt werden.

Zumal Trump derzeit dringend auf liquide Mittel angewiesen ist. Schliesslich haben die Prozess- und Anwaltskosten der vergangenen Monate kräftig ins Kontor geschlagen. Ein weiterer Kursverfall könnte Trumps Kapital weiter schmelzen lassen. Ein Verkauf wäre für ihn verlockend, zumal die Aktie ohnehin als hoffnungslos überbewertet gilt. Trotz der aktuellen Kursverluste beträgt Trumps 57-prozentiger Anteil an der Gesellschaft immer noch etwas mehr als 1,5 Milliarden Dollar.

Trump-Fans bangen um ihre Aktien-Werte

Das Ende der tiefroten Zahlen der TMTG ist nicht abzusehen. Der jüngste Quartalsbericht zeigt erhebliche finanzielle Probleme mit Nettoverlusten in Höhe von mehreren Millionen Dollar. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über kaum nennenswerte Einnahmen. «Mit einem Quartalsumsatz, der gerade mal zwei Starbucks-Filialen entspricht, wirkt der aktuelle Börsenwert von rund 3 Milliarden US$ wie eine komplette Blase», so die Aktien-Community «sharedeals.de».

Sollte Trump Anteile veräussern, könnte der Kurs der Aktien komplett abstürzen. Für Trump-Anhänger hätte das verheerende Auswirkungen. Nicht wenige von ihnen haben als treue Gefolgsleute ihr Erspartes in die Trump-Aktie investiert. Schon jetzt ist der Verlust immens.