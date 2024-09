Migranten? «In Springfield essen sie die Hunde»

3.40 Uhr

Die Demokraten würden kriminelle Ausländer ins Land lassen: In Venezuela sei die Kriminalitätsrate sogar zurückgegangen. «Die Kriminalität ist runter – überall in der Welt.» Der Moderator korrigiert, Straftaten durch Migranten würden abnehmen. Trump will das nicht wahrhaben.

Harris ist dran – und feuert eine Breitseite ab, dass Trump ja nun selbst auch genug Ärger mit der Justiz habe. «Es ist wichtig, dass wir vorwärts machen», sagt sie. «Die Amerikaner sind erschöpft von dem ewig gleichen Drehbuch.»

Trump ist verärgert. Er redet ein wenig wirr, will aber wohl sagen, er habe zu Unrecht Probleme mit dem Gesetz. Harris greift das auf: Trump sei vom Obersten Gericht geschützt und werde unaufhaltsam sein, falls er erneut gewählt würde. Trump antwortet: «Ich habe wahrscheinlich eine Kugel wegen dem in dem Kipf bekommen, was sie gesagt hat.»