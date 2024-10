ranchomariasable.com

Auf der Sable Ranch wurden Filme wie «American Horror Story» und «Oppenheimer» gedreht. Jetzt wird die Liegenschaft für 35 Millionen Dollar verkauft.

Wo ab den 70er Jahren sich Hollywood-Stars, Filmproduzenten und Kameraleute herumtrieben, kannst du jetzt wohnen – und das für schlappe 35 Millionen Dollar. Die Sable Ranch, eine Liegenschaft, die jahrelang als Filmset diente, steht zum Verkauf.

Als Frank Vacek in den 1970er Jahren auf der Sable Ranch ankam, die etwa 48 Kilometer nördlich von Hollywood liegt, sah er sofort einen kalifornischen Traum, wie die «New York Times» schreibt.

In den 40er Jahren floh Vacek vor den Nazis aus der Tschechoslowakei nach Amerika. Sein Schicksal änderte sich abrupt, als er in den 1950er ein Fotogeschäft in Los Angeles eröffnete. Doch die Sable Ranch zog ihn an. Da, wo Rinder zwischen Eichen grasten, malte er sich einen noch grossartigeren zweiten Akt seines Lebens aus.

Zur Ranch gehört auch ein kleiner Teich. ranchomariasable.com

Er kaufte die Ranch und das angrenzende Grundstück und baute auf dem Land ein Wildwest-Filmset und holte Hollywood – mit seinen Waffenshows, Cowboys und seinem unersättlichen Appetit auf Unterhaltung – vor seine Haustür.

Ein halbes Jahrhundert später diente die Sable Ranch in Santa Clarita als Filmkulisse für Produktionen wie «Robin Hood – Helden in Strumpfhosen», «American Horror Story» und «Oppenheimer».

Die 400 Hektaren wurden für so viele Filmkulissen genutzt, dass sie zu Hollywood-Ikonen wurden. Und jetzt kommt die Ranch also für 35 Millionen Dollar auf den Markt.

Zusätzlich zu den Filmsets und weitläufigen Flächen umfasst die Ranch fünf Häuser und zwei Wohnungen mit insgesamt 14 Schlafzimmern und elf Badezimmern.

Ein Ort um in eine andere Welt einzutauchen

«Die Menge an Geschichte, die hier steckt, und die Menge an Filmen, Fernsehsendungen und Werbespots, die hier gedreht wurden, ist wirklich phänomenal», sagte Derek Hunt, der Besitzer der Sable Ranch.

Herr Hunt, der Enkel von Frank Vacek, erbte 2020 die Sable Ranch. 2008 initiierte er die Schaffung der Movie Ranch Overlay Zone, eine spezielle Bezeichnung für Spielfilm- und Fernsehproduktionen, die die Genehmigungsverfahren rationalisiert und die Kosten senkt.

Diese Vorteile der Zoneneinteilung und die Annehmlichkeiten der Sable Ranch – zu denen Parkplätze für 200 Autos, ein Catering-Bereich und ein Greenscreen gehören – haben sie für Filmteams besonders attraktiv gemacht.

Im Jahr 2021 besuchte Billie Eilish die Ranch, um das Musikvideo zu «Happier Than Ever» zu drehen. Youtube

In den letzten Jahren wurden auf der Ranch die Serien «Lass es, Larry!», «Criminal Minds» und «24» gefilmt. Nachdem die Crews von «Fear Factor» die Ranch 2001 genutzt hatten, kehrten sie 2007 zurück, um eine weitere Spielshow zu drehen: «Wipeout», bei der die Teilnehmer in einem Hindernisparcours mit grossen Becken gegeneinander antreten.

Also baute Mr. Hunt Wassertanks, die jeweils Millionen Liter Wasser fassen konnten – eine Annehmlichkeit, die Billie Eilish 2021 auf die Ranch lockte, als sie nach Drehorten für ihr Unterwasser-Musikvideo zu «Happier Than Ever» suchte.

Auf der Ranch wurden auch zahlreiche Werbespots gedreht. ranchomariasable.com

«Man spürt das Erbe Hollywoods, wenn man auf dem Grundstück ist», sagte Aaron Kirman von Christie’s International Real Estate Southern California, der Herrn Hunt beim Verkauf vertritt.

2016 wütete das Sand Fire in Santa Clarita und zerstörte grosse Teile der Ranch, darunter auch die ursprüngliche Westernstadt, die Hunts Grossvater erbaut hatte. Hunt weigerte sich, die Ranch zu verlassen und blieb mit seinen Arbeitern zurück, um die Flammen zu bekämpfen.

Er baute die Westernstadt wieder auf und die Ranch erholte sich. Und viele der Gebäude, darunter ein weiteres Haus im spanischen Stil aus dem Jahr 1900, stehen noch immer.

Einige der Gebäude auf der Ranch sind über 100 Jahre alt. ranchomariasable.com

Im Jahr 2020 diente die Ranch als Produktionsstandort für den Film «Ruf der Wildnis», und oft pendelte Harrison Ford mit dem Helikopter zu den Dreharbeiten.

Hunt selbst lebt seit anderthalb Jahren in Mexiko und bereist die Welt. Er sei nicht verheiratet und habe keine Kinder. Er sei bereit, die Ranch einer Familie weiterzugeben.

«Ich möchte sicherstellen, dass es ein zukünftiges Zuhause und ein Vermächtnis bleibt», sagte er. «Es kann entweder als grosses Familienanwesen oder als Filmstudio genutzt werden. Eine Liegenschaft zu haben, zu der Harrison Ford mit seinem Helikopter zur Arbeit anreiste, ist wirklich ein einmaliger Ort.»