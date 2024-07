Italienerin verreist in die Ferien und lässt hilflose Mutter allein – Mordverdacht

Die italienische Polizei entdeckte eine 84-jährige Frau tot in ihrer Villa. (Archivbild). Bild: dpa

Eine 49-jährige Italienerin lässt ihre hilflose Mutter allein in ihrem Haus zurück und fährt mit ihren Kindern in die Ferien. Die 84-Jährige wurde von der Polizei tot aufgefunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine hilfsbedürftige 84-jährige Italienerin wurde tot in ihrer Villa von der Polizei aufgefunden.

Die ältere Frau wurde eigentlich von ihrer Tochter betreut, die zum Zeitpunkt der Leichenfindung mit ihren Kindern aber in den Ferien war.

Jetzt sitzt die Tochter wegen vorsätzlichen Mordes in Untersuchungshaft. Mehr anzeigen

In Italien macht der Tod einer 84-jährigen Frau Schlagzeilen. Antonella M. soll ihre hilfsbedürftige Mutter Margherita B. während einer Reise alleine gelassen haben.

Nach Erkenntnissen der Polizei blieb die ältere Frau ohne Essen, Wasser und ohne Telefon zurück. Sie wurde dann in der Familienvilla in Montelibretti tot aufgefunden, wie« RAI» schreibt.

Leiche liegt auf dem Boden

Die Beamten fanden die Leiche auf dem Boden liegend in ein Laken gehüllt. Antonella M. war währenddessen mit ihren beiden minderjährigen Kindern im Alter von 15 und sieben Jahren in den Ferien in den Abruzzen.

Zuerst stand die Tochter unter Hausarrest, doch dann entdeckten die Behörden, dass die Frau zu fliehen versuchte. Sie wollte wohl Tickets ins Ausland kaufen und ihre Spuren verwischen. Jetzt sitzt Antonella M. wegen vorsätzlichen Mordes in Untersuchungshaft und die Behörden warten auf das Obduktionsergebnis von Margheritas Leiche.