Frau wird in Kuala Lumpur vom Erdboden verschluckt

Frau verschwindet in Erdloch in Kuala Lumpur Die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte suchen die im Erdloch verschwundene Frau. Bild: KEYSTONE Die Retter graben mit schwerem Gerät nach der Frau. Bild: KEYSTONE Ein unterirdischer Fluss könnte die Frau mitgerissen haben. Bild: KEYSTONE Trotz stundenlanger Suche, finden die Rettungskräfte kein Lebenszeichen der Frau. Bild: KEYSTONE Die Suche geht auch nach Einbruch der Dunkelheit weiter. Bild: KEYSTONE

In einem belebten Quartier in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur ist eine Frau in ein sich plötzlich öffnendes Loch im Boden gefallen. Rettungskräfte suchen die Frau seit über zwölf Stunden ohne Erfolg.

smi Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Kuala Lumpur ist eine Frau in ein sich plötzlich öffnendes Loch im Boden gefallen.

Feuerwehr und weitere Rettungskräfte suchen auch mit schwerem Gerät nach der Frau.

Mehr als zwölf Stunden nach dem Vorfall gibt es kein Lebenszeichen von der Frau, die eine 48-jährige Touristin aus Indien sein soll. Mehr anzeigen

Selten hat die Wendung «vom Erdboden verschluckt» so grausam gepasst wie an diesem Vormittag in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie sich urplötzlich der Boden unter den Füssen einer dahin gehenden Frau öffnet. Sie fällt in das Loch und ist nicht mehr zu finden.

Ein weiterer Mann, der auf einer Parkbank gesessen ist, stürzt ebenfalls hinein, kann sich aber festhalten und wieder hinausklettern.

Die herbeigerufene Feuerwehr und weitere Rettungskräfte beginnen nach der Frau zu suchen. Auch ein Bagger, der Schaufel für Schaufel Erde unter dem Gehsteig herausholt, bringt die Frau nicht ans Tageslicht.

Rakaman CCTV saat kejadian tanah mendap di Masjid India, Kuala Lumpur berlaku kira-kira 8 pagi Jumaat.



🎥 Orang awam pic.twitter.com/9uECLRAFIs — BERNAMA TV 🇲🇾 (@BernamaTV) August 23, 2024

Medien zitieren die Feuerwehr mit der Aussage, die Vermisste sei eine 48-jährige Touristin aus Indien. Gleichzeitig heisst es, sie sei nicht eindeutig identifiziert. Laut Free Malaysia Today wollte sie am Tag danach nach Hause fliegen.

Unterirdischer Fluss, kürzliche Überschwemmung

Klar ist hingegen, dass das Erdloch rund acht Meter tief ist. Auf den Bildern der Suchaktion wirkt die Erde, die der Bagger heraus schaufelt sehr lose, erinnert an Sand.

In den letzten Tagen habe es in Kuala Lumpur stark geregnet, die Flüsse Klang und Gombak hätten Quartiere überflutet, schreibt die «Times of India». Dies habe den Untergrund instabiler gemacht. Erdlöcher kommen auf der ganzen Welt vor. Die häufigsten Ursachen sind unterirdische Flüsse oder auch Stollen, die den Boden destabilisieren.

Das malaysische Newsportal «The Star» meldet, laut dem Polizei-Kommandanten Kuala Lumpurs fliesse ein unterirdischer Fluss an der Stelle, an der sich das Loch geöffnet hat. Dieser könnte die Frau mitgerissen haben, folgert Free Malaysia Today.

Mehr als zwölf Stunden nach dem Vorfall gibt es laut Medienberichten kein Lebenszeichen von der Frau.