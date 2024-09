Gedenken an die Opfer der Anschlägen am 11. September 2001 In New York wurde am Mittwoch der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 gedacht. Bei einer Gedenkfeier im Beisein von US-Präsident Joe Biden und Vize Kamala Harris wurden traditionell die Namen der Opfer verlesen. Zur Zeit der damaligen Einschläge der Flugzeuge in die Türme wurde eine Glocke geläutet. 13.09.2024

Joe Biden verblüfft in einer Feuerwehrwache in Pennsylvania nicht nur einen Trump-Anhänger, sondern auch das breitere Publikum: Der 82-Jährige nimmt sich selbst gehörig auf die Schipper.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum 9/11-Jahrestag hat Joe Biden eine Feuerwache bei Shanksville, Pennsylvania, besucht. Im Publikum sass ein MAGA-Anhänger mit einem Trumpcap.

Biden organisierte einen Tausch gegen seine Präsidentenmütze inklusive Autogramm.

Biden wehrte dabei nicht nur die Frage ab, ob er sich an seinen Namen erinnere, sondern konterte auch locker die Feststellung, dass er ein «alter Furz» sei.

Am Ende erntet Biden für seinen Humor Lacher und Applaus – sogar vom MAGA-Mann. Mehr anzeigen

Es ist ein denkbar schwermütiger Anlass, bei dem sich Joe Biden überraschend leichtfüssig zeigt.

Immerhin nimmt der Noch-Präsident am Mittwoch an einer Gedenkveranstaltung zu den Anschlägen am 11. September teil – und besucht eine Feuerwehrwache bei Shanksville, Pennsylvania. Dort hatten die Passagiere dafür gesorgt, dass die Entführer des United-Flugs 93 das Flugzeug nicht in ein Gebäude fliegen, sondern in ein Feld.

US-Wahlen 2024 im Fokus Amerika wählt am 05. November einen neuen Präsidenten. Aber nicht nur der Präsident, sondern auch 35 Senatssitze, das komplette Repräsentantenhaus sowie elf Gouverneure werden neu gewählt. blue News begleitet die heisse Phase des Duells um das Weisse Haus nicht nur mit dem Blick aus der Schweiz, sondern auch mit Berichten direkt aus den USA. Patrick Semansky/AP/dpa

Zuvor hatte Joe Biden mit seiner Vize Kamala Harris wie auch Donald Trump und James David Vance an einer feierlichen 9/11-Zeremonie in New York teilgenommen: Nur Stunden nach dem TV-Duell schüttelten sich Harris und Trump erneut die Hände, nachdem sie sich bei der Debatte zum ersten Mal überhaupt persönlich begegnet sind.

«Huh, erinnern Sie sich an Ihren Namen?»

Der Termin in Pennsylvania ist deutlich lockerer als der in New York: Joe Biden hat ein Baseballcap der lokalen Feuerwehr angezogen. Es sind vor allem Kinder im Raum, aber auch ein älterer Bärtiger mit Totenkopf-Hosenträgern und einer Trump-Mütze auf dem Kopf. Dass will der Präsident so nicht stehen lassen.

Ernste Mienen am 11. September in New York. Von links: Kamala Harris, Joe Biden, Michael Bloomberg, Donald Trump und J. D. Vance. Keystone

«Trump-Kollege, ich gebe dir mein Präsidentencap mit dem Präsidenten-Siegel darauf», wird Biden offensiv. «Werden Sie es unterzeichnen?», fragt der MAGA-Mann. «Oh, sicher werde ich es unterzeichnen», meint Biden. «Huh, erinnernSie sich an Ihren Namen?», stichelt sein Gegenüber.

Lockere Atmosphäre in Pennsylvania: Biden preist sein Cap als Tauschobjekt an.

Der Präsident kontert umgehend: «Ich erinnere mich nicht an meinen Namen. Ich bin langsam.» Sein Kontrahent doppelt nach. «Du bist ein alter Furz.» Biden: «Ja, Mann, ich weiss. Ich bin ein alter Kerl.» Sein gegenüber muss nun lachen. Biden schickt hinterher: «Ich wusste, dass du darüber Bescheid weisst.» «Was?» «Übers Älterwerden.» «Oh ja, ich weiss.»

«Yeah, yeah, jetzt bin ich stolz auf Sie, Sie alter Furz»

Biden versieht das Cap mit seinem Autogramm und übergibt es. «Ich bracuhe diese Mütze», verlangt er im Gegenzug. «Wollen Sie mein Autogramm?», fragt der Mann. «Zur Hölle, nein», meint Biden und macht unter dem Gelächter der Anwesenden grosse Augen.

«Ich brauche diesen Hut»: Biden macht es wie einst Arnold Schwarzenegger in «Terminator 2».

«Komm schon», sagt sein Tauchpartner. «So weit würde ich nicht gehen», entgegnet der Demokrat – und setzt sich das Trumpcap auf seine Mütze heraus. Das gibt es nicht nur von den johlenden Kindern Beifall – auch der Trump-Fan applaudiert, während Biden breit in die Kamera grinst.

Applaus für die Selbstironie: Biden hat die Lacher auf seiner Seite.

«Yeah, yeah, jetzt bin ich stolz auf Sie, Sie alter Furz», sagt der MAGA-Mann dem Präsidenten, und die beiden schütteln sich die Hände. Und Comedian Biden? Setzt noch einen drauf. «Und denke dran: keine Katzen und Hunde essen.»

Und der Maga-Mann? Setzt auch noch einen drauf. «Hey, sie sind gut, du muzsst versuchen, sie zu kochen.» Biden trocken: «Ich hoffe, Sie mögen die Pizza.»