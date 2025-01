Verlobtes Paar tot aufgefunden – Polizei steht vor einem Rätsel

Arno Els Quinton und Greta Marie Otteson. Facebook

In Vietnam untersucht die Polizei den Tod eines britisch-südafrikanischen Paares. Leere Alkoholflaschen und verschlossene Türen werfen Fragen auf.

Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein britisch-südafrikanisches Paar ist in Vietnam tot aufgefunden worden.

Zahlreiche Türen in der Villa waren verschlossen, auch Gewalteinwirkung konnte nicht festgestellt werden.

Das Paar hatte erst kürzlich seine Verlobung bekannt gegeben und lebte seit Juli 2024 in der Region. Mehr anzeigen

In Vietnam wirft der Tod eines britisch-südafrikanischen Paares zahlreiche Fragen auf. Die Polizei in Hội An untersucht den Fall, nachdem die Leichen von Greta Marie Otteson und ihrem Verlobten Arno Els Quinton am 26. Dezember in verschiedenen Zimmern einer Unterkunft entdeckt wurden. Das Paar hatte erst kürzlich seine Verlobung bekannt gegeben und lebte seit Juli 2024 in der Region, wie die BBC berichtet.

Die 33-jährige Otteson, eine bekannte Social-Media-Managerin und Reise-Influencerin, wurde in ihrem Zimmer im ersten Stock gefunden, während Quinton, ein 36-jähriger Südafrikaner, ein Stockwerk höher lag. Die Polizei fand keine Anzeichen von Gewalt oder Einbruch, jedoch wurden mehrere leere Alkoholflaschen sichergestellt, die nun untersucht werden.

Umstände völlig unklar

Freunde des Paares beschreiben sie als ein harmonisches Duo, das trotz ihrer Unterschiede perfekt zusammenpasste. In einem Instagram-Post hatten sie ihre Verlobung mit Bildern aus Hội An gefeiert und ihre Freude über das gemeinsame Leben in Asien geteilt. Arno arbeitete als Barista und Stand-up-Comedian, während Greta weiterhin im Social-Media-Bereich tätig war.

Die Umstände ihres Todes bleiben unklar, und die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort. Ein Polizeisprecher betonte, dass es keine Hinweise auf Diebstahl gebe, da die persönlichen Gegenstände des Paares unberührt blieben. Auch äussere Gewalteinwirkungen seien zunächst nicht festgestellt worden. Die vietnamesischen Behörden hoffen, durch die Analyse der Alkoholflaschen weitere Erkenntnisse zu gewinnen.