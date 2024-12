Rebellen kontrollieren weite Teile von Aleppo

STORY: Rebellen-Gruppen haben in Syrien offenbar die Kontrolle über weite Teile von Aleppo gewonnen, der zweitgrössten Stadt des Landes. Am Samstag gefilmte Bilder zeigten Kämpfer, die durch die Stadt fuhren und durch den Flughafen liefen sowie Männer mit Fahnen der Oppositon vor der Zitadelle von Aleppo. Die syrische Armee hat inzwischen angekündigt, einen Gegenangriff vorzubereiten. Der Verbündete Russland hat nach eigenen Angaben Luftangriffe auf Stellungen der Rebellen in den Provinzen Aleppo und auch Idlib geflogen. Dabei sollen einige hundert Aufständische getötet worden sein. Bei Gefechten in Aleppo wurden nach Angaben der syrischen Armee Dutzende Soldaten getötet. Mehrere Gruppen aufständischer Kämpfer unter der Führung der radikal-islamischen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hatten innerhalb weniger Tage weite Landstriche um Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht und waren auch weiter Richtung Süden vorgestossen. Die HTS wird von vielen Staaten, darunter die USA, Russland und die Türkei, als Terrororganisation eingestuft. Das russische Aussenministerium teilte am Samstag mit, Aussenminister Sergej Lawrow habe mit seinem türkischen Amtskollegen, Hakan Fidan, telefoniert, um die Situation in Syrien zu erörtern. Die Kämpfe im Nordwesten Syriens hatten seit einer Deeskalationsvereinbarung zwischen der Türkei und Russland im Jahr 2020 weitgehend nachgelassen.

02.12.2024