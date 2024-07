Der radikale Plan für Trump in vier Punkten erklärt

Parteitag der US-Republikaner: Haley und DeSantis stellen sich hinter Trump

STORY: Drei Tage nach dem Attentat auf Donald Trump haben sich seine ehemaligen Hauptkonkurrenten im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur, Nikki Haley und Ron DeSantis, auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee demonstrativ hinter den Ex-Präsidenten gestellt. Haley, die Trump im Wahlkampf als unwählbar und ungeeignet für das Amt bezeichnet hatte, rief ihre Anhänger dazu auf, Trump anstelle des demokratischen Kandidaten Joe Biden zu wählen – «zum Wohle unserer Nation», wie sie sagte. «Sie müssen nicht hundertprozentig mit Trump übereinstimmen, um ihn zu wählen», sagte die ehemalige UN-Botschafterin und Gouverneurin von South Carolina. «Glauben Sie mir. Ich war nicht immer einer Meinung mit Präsident Trump. Aber wir stimmen öfter überein, als dass wir es nicht tun.» Floridas Gouverneur DeSantis bezeichnete bei seinem Auftritt Biden als zu alt für das Amt und schwor seine Anhänger auf Trump ein. Die demonstrative Geschlossenheit der Republikaner steht im Kontrast zu den seit Wochen mit internen Spannungen kämpfenden Demokraten. Nach einem schwachem Auftritt von US-Präsident Joe Biden in der Debatte gegen Trump am 27. Juni mehrten sich die Stimmen, die den 81-Jährigen zum Verzicht auf eine erneute Kandidatur aufforderten. Biden wies in seiner ersten Wahlkampfrede nach dem Attentat auf seinen Vorgänger erneut die Rücktrittsforderungen zurück. Er bekräftigte seine Entschlossenheit, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Bei einem Auftritt vor afroamerikanischen Wählern in Las Vegas erklärte er: «Ich bin voll dabei.» Der viertägige Parteitag der Republikaner wird am Donnerstag mit einer Rede von Trump zur besten Sendezeit seinen Höhepunkt erreichen. Trump wird dabei offiziell die Nominierung der Partei annehmen, um bei der Wahl im November gegen Biden anzutreten.

18.07.2024