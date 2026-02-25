Trumps Rede zur Lage der Nation zu Iran US-Präsident Donald Trump will eine iranische Atombombe um jeden Preis verhindern. «Ich werde niemals zulassen, dass der weltweit grösste Förderer des Terrors, der sie bei weitem sind, eine Atomwaffe besitzt. Das kann ich nicht zulassen». 25.02.2026

Donald Trump hat mit seiner «State of the Union»-Rede Geschichte geschrieben – zumindest bei der Dauer. Fast 1 Stunde und 48 Minuten sprach der US-Präsident vor dem Kongress so lange wie keiner vor ihm seit 1964.

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord aufgestellt. Seine Ansprache vor dem US-Kongress dauerte am Dienstagabend (Ortszeit) rund 1 Stunde und 48 Minuten. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf das American Presidency Project.

Damit hielt Trump die längste «State of the Union»-Rede seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1964. Das American Presidency Project erfasst seither die Dauer aller Ansprachen vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses. Der bisherige Rekord lag bei knapp 1 Stunde und 29 Minuten. Ihn stellte der Demokrat Bill Clinton im Jahr 2000 auf.

Trump übertraf auch seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr. Damals sprach er 1 Stunde und 39 Minuten. Diese Rede galt formell nicht als «State of the Union», weil es sich um das erste Jahr seiner zweiten, nicht aufeinanderfolgenden Amtszeit handelte.

Politisch hat der Rekord wenig Bedeutung. Zudem kam die Länge nicht allein durch Trumps Redeanteil zustande: Die «State of the Union» wird traditionell mehrfach unterbrochen, etwa durch Applaus, Zwischenrufe und Ehrungen von Gästen im Saal. So erhielt etwa das Eishockey-Nationalteam der Männer, das Olympia-Gold gewann, besonderen Beifall. Diese Unterbrüche flossen in die Gesamtdauer ein.

Zum Vergleich: Die kürzeste Rede der vergangenen 60 Jahre hielt Richard Nixon im Jahr 1972. Sie dauerte nur 28 Minuten.

Die Rede zur Lage der Nation bietet dem Präsidenten jeweils die Möglichkeit, politische Schwerpunkte zu setzen. Trumps Auftritt fiel in eine Phase, in der viele Amerikaner die Lage des Landes kritisch beurteilen.