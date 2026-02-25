  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er war aber nicht alleine verantwortlich Trump bricht Rekord: Rede zur Lage der Nation dauerte nie so lange wie heute

Petar Marjanović

25.2.2026

Trumps Rede zur Lage der Nation zu Iran

Trumps Rede zur Lage der Nation zu Iran

US-Präsident Donald Trump will eine iranische Atombombe um jeden Preis verhindern. «Ich werde niemals zulassen, dass der weltweit grösste Förderer des Terrors, der sie bei weitem sind, eine Atomwaffe besitzt. Das kann ich nicht zulassen».

25.02.2026

Donald Trump hat mit seiner «State of the Union»-Rede Geschichte geschrieben – zumindest bei der Dauer. Fast 1 Stunde und 48 Minuten sprach der US-Präsident vor dem Kongress so lange wie keiner vor ihm seit 1964.

Petar Marjanović

25.02.2026, 05:44

25.02.2026, 06:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Rede zur Lage der Nation einen Längenrekord aufgestellt.
  • Seine Ansprache vor dem Kongress dauerte rund 1 Stunde und 48 Minuten und war damit die längste seit Beginn der Aufzeichnungen 1964.
  • Der bisherige Rekord lag bei Bill Clinton im Jahr 2000.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord aufgestellt. Seine Ansprache vor dem US-Kongress dauerte am Dienstagabend (Ortszeit) rund 1 Stunde und 48 Minuten. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf das American Presidency Project.

Damit hielt Trump die längste «State of the Union»-Rede seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1964. Das American Presidency Project erfasst seither die Dauer aller Ansprachen vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses. Der bisherige Rekord lag bei knapp 1 Stunde und 29 Minuten. Ihn stellte der Demokrat Bill Clinton im Jahr 2000 auf.

Trump übertraf auch seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr. Damals sprach er 1 Stunde und 39 Minuten. Diese Rede galt formell nicht als «State of the Union», weil es sich um das erste Jahr seiner zweiten, nicht aufeinanderfolgenden Amtszeit handelte.

Politisch hat der Rekord wenig Bedeutung. Zudem kam die Länge nicht allein durch Trumps Redeanteil zustande: Die «State of the Union» wird traditionell mehrfach unterbrochen, etwa durch Applaus, Zwischenrufe und Ehrungen von Gästen im Saal. So erhielt etwa das Eishockey-Nationalteam der Männer, das Olympia-Gold gewann, besonderen Beifall. Diese Unterbrüche flossen in die Gesamtdauer ein.

Zum Vergleich: Die kürzeste Rede der vergangenen 60 Jahre hielt Richard Nixon im Jahr 1972. Sie dauerte nur 28 Minuten.

Die Rede zur Lage der Nation bietet dem Präsidenten jeweils die Möglichkeit, politische Schwerpunkte zu setzen. Trumps Auftritt fiel in eine Phase, in der viele Amerikaner die Lage des Landes kritisch beurteilen.

Meistgelesen

Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war
Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu
SRG-Chefin unter Druck – Interview-Absage sorgt auch für internen Wirbel