Taktischer Rückzug in Frankreich: Mehr als 200 Kandidaten verzichten auf zweite Wahlrunde

STORY: Die Gegner des Rassemblement National verstärken ihre Bemühungen, die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen von der Macht zu verdrängen. Laut französischen Medienberichten haben mehr als 200 Kandidaten am Dienstag erklärt, dass sie bei der zweiten Runde der Parlamentswahl am Wochenende nicht antreten werden. Darunter sind auch Bewerber, die im ersten Wahlgang den dritten Platz belegt haben. Sie verlassen das Rennen als Teil einer Strategie zur Schaffung einer «republikanischen Front», die den einwanderungsfeindlichen, euroskeptischen RN blockieren soll. Le Pens Partei hatte die erste Abstimmungsrunde am Sonntag deutlich gewonnen. Präsident Emmanuel Macron, der selbst nicht zur Wahl steht, hatte die Neuwahlen nach dem starken Abschneiden der Rechten bei den Europawahlen Anfang Juni angesetzt. Sein Lager landete aber nur auf dem dritten Platz, hinter dem RN und einem neu gebildeten Linksbündnis. Schon vor diesem taktischen Rückzug war unklar, ob der Rassemblement National eine absolute Mehrheit im Parlament erreichen könnte. Die RN-Abgeordnete Laure Lavalette kritisierte das Manöver. «Ich denke, dass die Franzosen sehr enttäuscht sind von diesen Machenschaften hinter den Kulissen. Und ich bin überzeugt, dass wir natürlich die absolute Mehrheit haben werden, um das tägliche Leben der Franzosen wirklich verändern zu können.» Das Linksbündnis, das am Montag einige seiner bereits gewählten Vertreter präsentierte, gibt sich ebenfalls selbstbewusst. Olivier Faure, Vorsitzender der sozialistischen Partei, setzt auf Sieg. «400.000 Stimmen liegen zwischen uns und der extremen Rechten. Heute gibt es in ganz Frankreich Rückzüge von Kandidaten, die glauben, dass der Moment gekommen ist, in dem die Republik ein Opfer verdient, um zu verhindern, dass neue rechtsextreme Parlamentarier in die Versammlung einziehen.» Der Ansatz der «republikanischen Front» hat schon früher funktioniert. So sammelten sich zum Beispiel bei der Präsidentschaftswahl 2002 Wählerinnen und Wähler aller Couleur hinter dem damaligen Amtsinhaber Jacques Chirac, um Le Pens Vater Jean-Marie zu besiegen.

05.07.2024