Pop-Ikone Madonna wuchs mit mehreren Geschwistern auf. Im vorigen Jahr starb ein älterer Bruder, nun erliegt ihr jüngerer Bruder Christopher einem Krebsleiden. Er half beim Aufstieg der Schwester mit.

Ein jüngerer Bruder der US-Musikerin Madonna (66) ist tot.

Christopher Ciccone sei im Alter von 63 Jahren an Krebs gestorben, teilte seine Familie über einen Sprecher mit.

Erst im Februar 2023 war ein älterer Bruder von madonna, Anthony Ciccone, mit 66 Jahren gestorben. Mehr anzeigen

Ein jüngerer Bruder der US-Musikerin Madonna (66) ist tot. Christopher Ciccone sei im Alter von 63 Jahren an Krebs gestorben, teilte seine Familie über einen Sprecher mit. Sein Ehemann, der britische Schauspieler Ray Thacker, und andere Nahestehende seien an seiner Seite gewesen, hiess es in der Mitteilung. Madonna selbst äusserte sich über die sozialen Medien zunächst nicht. Erst im Februar 2023 war ein älterer Bruder, Anthony Ciccone, mit 66 Jahren gestorben.

Madonna, mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone, war mit sieben Geschwistern im US-Bundesstaat Michigan aufgewachsen. Christopher Ciccone folgte seiner Schwester zu Beginn ihrer Karriere nach New York. Er stand der Sängerin jahrelang als persönlicher Assistent, Tänzer, Dekorateur und Tour-Manager zur Seite. Später arbeitete er als Schuh-Designer und Innenarchitekt.

Über sein Leben an der Seite der Sängerin, die mit Songs wie «Like A Prayer» oder «Frozen» weltberühmt wurde, schrieb Ciccone 2008 ein Buch. Zu diesem Zeitpunkt war die Beziehung der Geschwister bereits angespannt. Durch die Autobiografie «Meine Schwester Madonna und ich» verschlechterte sich das Verhältnis weiter, wie US-Medien berichteten. 2012 gab Ciccone in Interviews an, dass sie wieder Kontakt miteinander hätten.

