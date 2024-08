Der Tod eines 69-Jährigen beschäftigt die Behörden im Wallis. Symbolbild: KEYSTONE

Ein 69-jähriger Franzose ist gestern auf einer Wanderung im Unterwallis rund achtzig Meter in die Tiefe gestürzt.

Ein 69-jähriger Franzose ist am gestrigen Montag am Mittag auf einer Wanderung im Unterwallis rund achtzig Meter in die Tiefe gestürzt. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Unfall ereignete sich im Gebiet der Pointe des Ombrieux oberhalb von Collombey-Muraz in einer steilen, steinigen Passage, wie die Kantonspolizei Wallis heute mitteilte.

Zeugen sowie die per Helikopter herbeigerufenen französischen Rettungskräfte hätten vergeblich versucht, den Mann wiederzubeleben. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde eine Untersuchung eingeleitet.

sj, sda