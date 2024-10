Anwohner machen kein Auge zu wegen Migros-Tiefkühlzügen

Stein des Anstosses in Oberbuchsiten SO: Die Tiefkühlwagen der Migros. Symbolbild: SBB

Anwohner in Oberbuchsiten SO klagen über nächtlichen Lärm und Dieselgeruch von Migros-Tiefkühltransporten. Elektromotoren sollen künftig Dieselaggregate ersetzen, um die Situation zu verbessern.

Von Montag bis Freitag stellen die SBB um Mitternacht Züge für den Tiefkühltransport am Bahnhof Oberbuchsiten SO bereit. Einige Anwohner sind jedoch verärgert über die nächtlichen Aktivitäten, wie «20 Minuten» berichtet.

Ein Anwohner wohnt unmittelbar neben dem Bahnhof. Seit zwei jahren wache er nachts merhmals wegen des Lärms auf. «Ich nehme deswegen mittlerweile Schlaftabletten», sagt er. Unangenehm seien zudem die Geruchemissionen der Lokomotive. Die Migros habe er bereits vor längerem angeschrieben, doch die Situation habe sich nicht verbessert.

Ein weiterer Anwohner bestätigt, dass sich die Situation in den letzten beiden Jahren verschärft habe. Aufgrund des Rangierbetriebs «pfeift, quietscht und hornt» es, sagt er.

Anwohner wurden «fast schon wahnsinnig»

Zwar sei nachvollziehbar, dass nicht jedes Geräusch unterbunden werden könne. Die Lokomotive werde aber auch während der Pausen laufen gelassen, was noch mehr Lärm produziere. Inzwischen seien er und seine Familie «fast wahnsinnig geworden». Optimistisch seien sie nicht: «Wir müssen uns wohl damit abfinden.»

«Man könnte die Tiefkühlwagen etwas weiter weg abstellen, dann wären sie nicht direkt neben den Wohnhäusern», meint ein älterer Mann. Ihn störe neben den Tiefkühlwagen auch der Dieselgestank der Lok. Diese werde einfach laufen gelassen, auch wenn die Arbeiter gerade Pause machen. Auch finde er die Zeiten, an denen der Lärm emittiert wird, unpassend: «Ich begreife nicht, dass das um halb drei Uhr morgens sein muss.»

Der Migros liegen keine aktiven Beschwerden vor

Gegenüber «20 Minuten» nimmt die Migros Stellung: Um die erforderlichen Tiefkühltemperaturen aufrechtzuerhalten, würden Klimakompressoren eingesetzt, die durch Dieselaggregate angetrieben werden. «Diese Motoren erzeugen einen bestimmten Geräuschpegel, der als Dieselemissionslärm bezeichnet wird», erklärt Sprecherin Stefanie Weyand. Der verursachte Lärm sei aber grundsätzlich zonenkonform.

Weiter sagt die Migros, dass sie im Moment keine aktiven Beschwerden im Zusammenhang mit dem Bahnhof Oberbuchsiten vorliegen. Die letzte Beschwerde reiche sieben Jahre zurück. «Sie wurde in einer kooperativen Zusammenarbeit zwischen dem betroffenen Einwohner, SBB Cargo und der Migros Verteilbetrieb AG erfolgreich gelöst», sagt Weynand.

SBB will Lärmsanierungsmassnahmen vornehmen

Sprecherin Weynand sagt weiter, dass darüber hinaus die SBB bereits Lärmsanierungsmassnahmen an ihren Güterbahnhöfen durchgeführt habe, um den durch den Betrieb verursachten Lärm zu minimieren. Zudem führe die Migros Verteilbetrieb AG zusammen mit der SBB Cargo derzeit ein Projekt durch, in dessen Rahmen die Klimakompressoren zukünftig durch Elektromotoren angetrieben werden sollen. «Dieses Vorhaben zielt darauf ab, den durch Dieselaggregate verursachten Emissionslärm zu reduzieren», so Weynand.

Sie versichert: «Wir betrachten die Bedenken und Beschwerden der Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Gemeinden als sehr wichtig und widmen uns diesen mit grösster Sorgfalt.»