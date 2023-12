Daniel Koch: «Mich plagen Schuldgefühle»

easy sie werden alle der gerechten strafe zu geführt für das grösste verbrechen das je an der menschheit begannen wurde inclusive ihrer helfer wie die medien

robbingwood0815 Empfinde ich als selbstverliebten Opportunismus – so von aussen im Anzug in den Dnjepr hüpfen ist viel töllerer ...

Motto: Mann ist sich jederzeit selbst der Nächste.



(Der Schutz vor den grössten Krisenherden – zb Norditalien – war absolut korrekt und zwingend - seine Kehrtwende im Fussballkontext: hochnotpeinlich bis schlimm). Delta war krasser als Omikron. und wir waren einfach riesige Glückspilze, dass sich die Varianten allesamt als pfleglicher entpuppten.

Kaum auszudenken bei einer Mortalität zb wie Ebola (Filoviridae), Spanischer Grippe oder gar Pest.

PWaldner Rückwirkend ist es immer einfacher, auch Fehler zu erkennen; während der Pandemie hat Daniel Koch nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Allerdings meine ich, dass das eigentliche Problem am BAG insgesamt liegt: Ich empfinde dieses Amt als eine reine (bürokratische) Vewaltungsorganisation, die bestenfalls (im Notfall) reagiert. Agieren ist nicht die Stärke.

Antivandalismus Ich finde unter allen Beteiligten Personen die zur" Corona- Zeit " im Rampenlicht standen, ist Herr Koch, ein Mensch mit einem Gewissen. Er kann seine Gefühle zeigen und ehrlich dazu stehen.

G. DB.

Lenormand Wie aus dem Mr. Corona ein Heuchler wurde !

Was er nicht weiss. ist, dass es noch viel unangenhmer werden wird, nämlich dann , wenn das Glöcklein 2 Mal klingelt. Denn ab da, kann sich niemand vor der Wahrheit verstecken. Nicht wahr ?

Ghandi Endlich Jemand , der zu seinen Fehlern steht . Das reicht aber nicht, es müssen für die verantwortlichen Politiker und die damaligen sogenannten" Experten" in der "Corona-Zeit" auch Konsequenzen haben und zwar juristischer Art.

Man hat ein ganzes Land traktiert und gequält und es wurden demokratische Rechte unnötigerweise massivst eingeschränkt.

save So ergeht es allen Menschen. IM NACHHINEIN ist man immer schlauer. Da gibt es keine Ausnahmen !

Kiologetz29 Besser spät als nie und man braucht trotzdem eine Menge Mut zuzugeben, dass man was falsch gemacht hat. Das können die wsenigstens. Bravo Herr Koch

aucheineMeinung Nun niemand wusste wie sich die Pandemie entwickeln würde. Das gewisse Massnahmen übers Ziel hinausgeschossen sind ist da nachvollziehbar. Immerhin waren die getroffenen Massnahmen in der Schweiz im Allgemeinen moderater als in verschiedenen andern Ländern z.B. Deutschland.

Alte Menschen wurden als besonders gefährdet eingestuft. Diese wollte man möglichts vor Ansteckungen schützen. HInterher kann man sich fragen, ob dieses rigorose Besuchsverbot angemessen war. Niemand weiss aber was die Folgen eines lockerenen Umgangs gewesen wären. Dass bei Daniel Koch ein ungutes Gefühl zurückbleibt verstehe ich gut, aber entschuldigen muss er sich nicht. Ich halte ihm zugute, dass er aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat.

Tevinio56 Die von von offizieller Seite abgeschaffte Menschlichkeit in Zeiten von Corona mit all dem dadurch verursachten unendlichen Leid für einen Grossteil der Bevölkerung ist leider nicht mehr gutzumachen. Sehr traurig!

Danke, Herr Koch, für Ihr Eingeständnis!

Bauppeudiopp66 Ja finde ich sehr gut und wenn er jetzt noch grösse Zeigt, dann entschuldigt er sich, wie viele andere es auch tun sollten!!!

kaokoveld Ich hätte mich gefreut, solche Worte von unsere Bundesräten zu hören und endlich die Geheimverträge mit der Pharmaindustrie ungeschwärzt der Öffentlichkeit zu präsentieren.

badsteven Ich frage mich, warum ich von Beginn weg erkannte, dass es sich um einen Fake handelte. Im Nachhinein kann ich das mit gutem Gewissen so schreiben.

Spätestens nach der Aufdeckung des Bergamo-Fake, hätte auch Mr. Corona erkennen müssen, dass es sich um Lügen und eine eigenartige Agenda dahinter handelte. So ist sein Bückling nun für mich ein Hohn. So unter dem Motto, ich hab meine Familie geschlagen, jetzt erkenne ich, dass es falsch war.

Lausig!!

Wenn ich dran denke, wie ich behandelt wurde und noch werde, weil Beleidigungen wie Schwurbler, Leugner, etc. in Kommentaren noch immer abgedruckt werden, fällt es mir schwer zu verzeihen. Ich hätte beinahe meinen Job verloren, weil ich mich umfassend informierte und meiner eigenen Wahrnehmung traute.

Margret-sun Ich bin fest davon überzeugt, dass zum damaligen Zeitpunkt alle Verantwortlichen nach bestem Wissen gehandelt haben. Dass nicht alle Konsequenzen absehbar waren, war der Situation geschuldet, dass die Erfahrung mit einer derartigen Situation gefehlt hat. Hinterher ist man bekanntlich immer schlauer. H. Koch hat in seiner damaligen Funktion professionell gehandelt in Abstimmung mit Experten. Das ist zumindest so rüber gekommen.

robbingwood0815 Margret-sun Genau so – nach bestem Wissen und Gewissen die Bevölkerung schützen. das Wissen ist zwar rasant gestiegen, aber manches war zur richtigen Zeit nicht gesichert genug. mE haben die Verantwortlichen hervorragend agiert (inkl Koch). Mir bleiben ganz horrible Zustände wie zb in New York in Erinnerung (verfüge leider nicht über die Gunst eines löchrigen, selektiven Gedächtnisses). Vor wenigen Tagen ist ein Onkel meiner Partnerin an Covid gestorben – ja, das gibt's! – ganz real (so gern so manche was anderes glauben möchten, weil sie die Komplexität der Realität übersteigt), Zum Vorwurf mache ich Herrn Koch, dass er die Prominenz der unbequemen Aufgabe vorgezogen hat (am eindringlichsten während der Delta-Phase). Jederzeit waren auch Pflegedienste (intensiv-Abteilungen) speziell zu schützende Menschen – und viel zu viele sind während ihrer aufopfernden Tätigkeit gestorben – andernorts in viel grösserem Ausmass – und genau sowas zählt letztlich.



Rufe nach zu bestrafendem Landesverrat o.ä. sind schlicht strunzdumm.

Niollentu64 Sie sollten auch ein schlechtes Gewissen haben, dass die Leute von den Behörden zum Impfen genötigt wurden und jetzt viele Menschen gesundheitliche Probleme haben deswegen. Auch das Schliessen der Restaurants und Fitnesscenter und von anderen Betrieben hat in der Wirtschaft einen enormen Schaden hinterlassen. Ich kenne sogar Leute, die wegen diesen Massnahmen Suizid gemacht haben! Die Besuchsverweigerung in den Altersheimen hat zudem viele alte Leute in psychische Probleme getrieben.

G0VEG4N Schön, dass er Fehler eingesteht aber es ändert nichts daran, dass u.a. wegen ihm Menschen gestorben sind, vereinsamten und psychisch erkrankten. Ich wünsche Mr. Corona im Namen der Wissenschaft viele weitere Schuldgefühle!

luzern66 Egal ob er ein schlechtes Gewissen hat.

Denn er wird diese Last nicht mehr lange tragen müssen!