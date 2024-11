Darum zwingt der Schnee die SBB regelmässig in die Knie

Grosser Wintereinbruch in Zürich Der Wintereinbruch hält die Schweiz fest im Griff. Auch in der Stadt Zürich liegt viel Schnee. Ein Augenschein vor Ort. 22.11.2024

Kaum fallen die ersten Flocken vom Himmel, steht auf der Erde alles still: Ein Lokführer erklärt, warum es bei einem plötzlichen Wintereinbruch wirklich zu Verspätungen und Ausfällen im ÖV kommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schon der geringste Schnee führt zu Verspätungen bei den SBB: Ein Lokführer erklärt auf einer Onlineplattform, womit das Personal im Winter zu kämpfen hat.

Die Betriebsstörungen hängen von vielen Faktoren ab, auch Passagiere tragen einen Teil zu den Verzögerungen bei.

Schnee auf dem Perron sorgt für längere Einstiegszeiten – und die summieren sich schnell zu ausgewachsenen Verspätungen. Mehr anzeigen

Alle Jahre scheint der Schnee den ÖV zu überraschen. Auch der aktuelle Wintereinbruch führte zu Zugausfällen und Verspätungen. Am Donnerstagabend ging vielerorts fast nichts mehr, auch am Freitag kam es noch zu Störungen.

Der anhaltende Schneefall führt weiterhin zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Grund dafür sind unter anderem Fahrleitungsstörungen, Fahrzeugstörungen oder vereiste Weichen.

Verspätungen und Zugausfälle bleiben daher weiterhin möglich. — SBB Medienstelle (@sbbnews) November 22, 2024

Viele Betroffene haben kein Verständnis dafür, dass Schnee im Winter für den ÖV und insbesondere die SBB immer wieder eine Herausforderung ist. Kaum fallen die ersten Flocken vom Himmel, steht auf der Erde alles still – zumindest in der gefühlten Wahrnehmung in den sozialen Netzwerken.

Während Verkehrsdienste und SBB in kurzen Mitteilungen darauf hinweisen, ihr «Möglichstes zu tun, um kältebedingte Auswirkungen zu verhindern» und Störungen so schnell wie möglich zu beheben, nahm sich ein Lokführer in einem Beitrag auf Reddit Zeit für ausführliche Erklärungen, berichtete zuerst der «Tages-Anzeiger».

Fahrweise wird der Witterung angepasst

Sicherheit geht vor, deswegen fahren Lokführer bei starkem Schneefall defensiver. Weil Schnee die ohnehin geringe Reibung zwischen Stahlrädern und Stahlschienen noch mal verringert, verlängert sich der Bremsweg. Das Fahrgefühl, so der Lokführer, sei ein ganz anderes. Vor allem beim ersten Schnee müssten sich Lokführer erst an die neuen Umstände gewöhnen.

Schnee auf dem Perron führt zu blockierten Türen

Fällt innert kurzer Zeit viel Schnee, können die Perrons nicht immer sofort geräumt werden. Die Folge: Schneebatzen auf dem Trittbrett blockieren die Türen. Der Schnee könne zwar durch mehrmaliges Öffnen und Schliessen der Türen meistens entfernt werden, aber die Abfahrten verzögern sich trotzdem.

Fahrgäste brauchen mehr Zeit beim Ein- und Ausstieg

Eine weitere Folge von Schnee auf dem Perron ist, dass sich viele Fahrgäste die Schuhe vor dem Zustieg abklopfen. «Das ist lieb gemeint», bedankt sich der Lokführer. Es führt aber zu weiteren Verzögerungen beim Fahrgastwechsel, für den teilweise ohnehin nur sehr knappe 20 bis 30 Sekunden eingeplant seien.

Ein Zug fährt auf schneebedeckten Schienen in Kreuzlingen: wahrscheinlich langsamer als bei trockenem Wetter. Bild: IMAGO/bodenseebilder.de

Weichen frieren ein

Über das Problem, dass Weichen im Winter einfrieren, regen sich die Leute häufiger auf. Dabei seien die meisten mittlerweile beheizt. Allerdings können sie bei starkem Schneefall nicht umgestellt werden, weil sich zu viel Schnee zwischen Zunge und Backenschiene befindet. Ausserdem können Heizungen auch mal ausfallen, zumal bei extremen Wetterereignissen. In der Folge kommt es zu Störungen, die sich auf das gesamte Schienennetz auswirken.

Folgeverspätungen im engen Takt

All diese kleinen Verzögerungen können sich zu grösseren Folgeverspätungen summieren, weil Anschlüsse an Bahnhöfen abgewartet werden müssen oder es auf der Strecke eingleisige Abschnitte gibt, sodass Züge nicht aneinander vorbeikommen. Hat also ein Zug aus der einen Richtung Verspätung, gibt er sie dem Zug in der Gegenrichtung automatisch mit.

Für seine Erklärungen bekam der Lokführer übrigens viel Zuspruch. Die Menschen sollten sich den Beitrag unbedingt durchlesen, hoffte ein User. «Dann würden sie sehen, dass das Personal sein Bestes gibt und nicht absichtlich für Verspätungen sorgt, wenn der erste Schnee fällt.»

Dass früher alles besser gewesen sei, zweifelt der Nutzer an: Das Schienennetz sei vielmehr weniger ausgelastet gewesen und die Haltezeiten seien länger gewesen. Und nicht zuletzt hätten viele Menschen damals noch akzeptiert, dass die Natur einfach stärker ist: «Vieli sind sich gar nöme gwöhnt, dass s Läbe amigs nöd nach Plan verlauft und reagieret denn dementsprechend emotional.»