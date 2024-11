Verzauberte Schweiz: «Schnee beruhigt und macht glücklich» Die Schweiz zeigt sich im weissen Kleid – von den Bergen bis in die Städte. Obwohl Schnee oft für Chaos auf den Strassen sorgt, verbinden viele Menschen schöne Dinge damit. Das beweist auch die Umfrage blue News. 22.11.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstagnachmittag und in der Nacht zum Freitag sorgte Tief «Caetano» für viel Schnee in der Schweiz.

In der Stadt Zürich wurde am Freitagmorgen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gemessen.

Obwohl Schnee auch immer wieder für ein Verkehrschaos sorgt, verbinden viele Menschen positive Gedanken an die weisse Pracht. Dies ist auch das Resultat einer nicht repräsentativen Umfrage von blue News in der Stadt Zürich.

«Schnee beruhigt und macht glücklich», sagt eine Zürcherin. Einige der Befragten wollen zudem am Nachmittag Schlitteln gehen oder eine Schneefrau bauen. Mehr anzeigen

«Schnee hat einen positiven Einfluss auf die Psyche», sagt Björn Rasch im Interviewe mit SRF. Rasch ist Professor für kognitive Biopsychologie an der Universität Freiburg in Deutschland.

«Schnee hat auf jeden Fall einen Effekt auf den Menschen. Dies liegt vor allem daran, dass wir damit viele schöne Dinge verbinden; beispielsweise Skifahren oder die schön verschneite Landschaft.»

Wenn Menschen bereits als Kinder gerne im Schnee gespielt hätten, so Björn Rasch weiter, könne die weisse Pracht auch später im Erwachsenenalter dafür sorgen, dass man viel Lust auf Spielen im Freien bekomme.

Zürcher*innen bauen Schneefrauen und gehen Schlitteln

Nach den nebelreichen Wochen im Oktober und November ist der aktuelle Schneefall für viele Menschen zudem eine schöne Abwechslung.

Die weisse Pracht verändert die Landschaft, sie verändert aber auch die Städte. Die Welt zeigt sich plötzlich in einem komplett neuen Kleid.

Viel Freude an den bis zu 40 Zentimeter Neuschnee am Freitagmorgen haben auch die Menschen in der Stadt Zürich. Dies ist das Resultat einer nicht repräsentativen Umfrage von blue News in der Region Langstrasse.

«Schnee beruhigt und macht glücklich», sagt eine Frau. Einige der Befragten wollen zudem am Nachmittag auf dem Uetliberg Schlitteln gehen, andere planen den Bau einer Schneefrau oder -mannes im Laufe des Nachmittags.

