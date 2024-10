Roberto Cirillo, Konzernleiter Schweizerische Post, informierte am Dienstag. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Bild: KEYSTONE

Nach mehreren Monaten informiert die Post am Dienstag über die Abbaupläne. Nun ist auch bekannt, welche 170 Filialen verschwinden sollen.

Nach mehreren Monaten Verhandlungen präsentierte die Post am Dienstag ihre Pläne zum geplanten Kahlschlag der Filialen. Zwar soll es künftig noch immer 2000 Filialen der Post geben, 170 dieser Geschäftsstellen will die Post jedoch schliessen und künftig als Partner-Filiale betreiben – beispielsweise integriert in einem Volg oder anderen Geschäften.

Betroffen von diesen 170 Filialschliessungen sind insgesamt 155 Gemeinden, wie die Post am Dienstag verkündete. Zudem wurden Neuerungen vorgestellt. Neu sollen Kunden an den Schaltern auch per Video beraten werden.

Nach Ansicht der Post ist der vorangetriebene Abbau unumgänglich. In die bis 2028 verbleibenden rund 600 eigenbetriebenen Filialen wolle man nach wie vor 100 Millionen Franken investieren, um sie zu modernisieren, sagte Konzernchef Cirillo. Diese Investitionen finanziere die Post aus eigener Kraft, sie brauche dafür aber auch den dafür notwendigen unternehmerischen Spielraum.

Diese eigenständigen Post-Filialen sollen verschwinden

Aargau Dottikon

Kölliken

Oberlunkofen

Oberrohrdorf

Stein AG

Würenlingen

Würenlos

Appenzell Innerrhoden Oberegg

Appenzell Ausserrhoden Gais

Speicher

Bern Biel Bözingen

Biel Madretsch

Böningen b. Interlaken

Brienz BE

Brügg BE

Courtelary

Eggiwil

Hasle-Rüegsau

Kehrsatz

La Neuveville

Lamboing

Liebefeld

Madiswil

Malleray-Bévilard

Muri b. Bern

Neuenegg

Oey

Orpund

Reichenbach i. K.

Roggwil BE

Schüpfen

Sonceboz-Sombeval

Täuffelen

Wattenwil

Wengen

Freiburg Fribourg Bourg

Giffers

Grolley

Gruyères

Le Mouret

Schmitten

St-Aubin

Sugiez

Ursy

Glarus Netstal

Graubünden Chur Lacuna

Mesocco

Sils/Segl Maria

Zizers

Jura Courgenay

Courtételle

Delémont 2 Ville

Glovelier

Lajoux JU

Les Breuleux

Porrentruy 2

St-Ursanne

Luzern Dagmersellen

Triengen

Weggis

Zell LU

Neuenburg Bevaix

Boudry

Corcelles NE

Cortaillod

Couvet

Dombresson

Hauterive NE

La Brévine

Les Genevez-sur-Coffrane

Les Ponts-de-Martel

Neuchâtel Serrières

Obwalden Kerns

St. Gallen Degersheim

Flums

Sennwald

Steinach

Unterwasser

Weesen

Solothurn Bättwil-Flüh

Erlinsbach SO

Kappel SO

Kriegstetten

Matzendorf

Nunningen

Riedholz

Solothurn Weststadt

Subingen

Schwyz Rothenthurm

Wangen SZ

Thurgau Bürglen TG

Eschlikon

Neukirch Egnach

Tessin Arzo

Bellinzona Semine

Bellinzona San Paolo

Breganzona

Cadro

Canobbio

Castel S. Pietro Cugnasco

Gentilino

Locarno Solduno

Lodrino

Lugano Cassarate

Maglio di Colla

Maroggia

Mezzovico

Monteggio

Novaggio

Novazzano

Olivone

Verscio

Waadt Apples

Aubonne

Bière

Chernex

Crissier

Cully

Forel (Lavaux) Granges-près-Marnand L’Isle

La Sarraz

Lausanne Dépôt Le Pont

Les Diablerets

Lucens

Lully VD

Mézières VD St-Cergue

St-Prex

Thierrens

Wallis Chippis

Evolène

Grimisuat

Haute-Nendaz

Lens

Mörel

Münster VS

Orsières

Simplon Dorf Sion Nord

St. Niklaus VS

St-Léonard

Troistorrents

Vouvry