Grossbaustelle treibt Lädelibesitzer an den Rand des Ruins

Die Grossbaustelle an der Badenerstrasse bedroht die Existenz von kleinen Lädelibesitzern. Ein Inhaber berichtet von seiner grossen Verzweiflung.

An der Badenerstrasse mitten in der Stadt Zürich wird gebaut. Seit Wochen blockieren die Arbeiten den Verkehr. Das macht sich auch in den Läden bemerkbar.

So etwa im Laden von Ismail Alhas. Er verkauft Occassions-Elektrowaren. Seitdem die Arbeiter vor seiner Türe bohren und spitzen, bleiben die Kunden aus. «Dass ich meinen Laden verlieren könnte, tut mir unglaublich weh», sagt Alhas im Interview mit Tele Züri. «Ich kann nicht mehr schlafen, werde gefühlt krank.»

Die Sanierungsarbeiten laufen seit Mai und dauern noch bis im Juli 2025. Dass keine Autos mehr durch die Strasse fahren dürfen, macht Alhas zu schaffen. «Seit zwei Tagen hatte ich keinen Kunden mehr», zeigt Alhas mit Blick in die Geschäftsbücher.

Schliesst Alhas seinen Laden für immer?

3000 Franken koste die Miete. Bislang, so beteuert der Ladenbetreiber im Interview, habe er seine Miete immer pünktlich bezahlen können. Nun aber gehe nichts mehr. «Seit Mai kann ich nicht mehr bezahlen. Ich bin ziemlich verzweifelt.» Eine Bitte um Mietreduktion blieb unbeantwortet.

Unter der Situation leiden auch andere Geschäfte. Im Juli wurde etwa bekannt, dass eine Bäckerei aufgrund der Baustelle unter massiven Umsatzeinbussen leidet.

Lädelibesitzer Alhas wünscht sich nun Hilfe von der Stadt. Sabina Mächler, Sprecherin des Tiefbauamts der Stadt Zürich, sagt im Interview mit Tele Züri aber, dass keine Kompensation vorgesehen sei. «Die Stadt führt die Arbeiten im Interesse der Bevölkerung durch.»

Noch bis Ende Monat will Ismail Alhas jetzt den Verlauf der Kundenzahlen beobachten. Dann will er entscheiden, ob er den Laden fortführt – oder für immer aufgibt.