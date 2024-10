Die Brasserie Oerlikon macht dicht. Screenshot Google Maps

Die Kult-Brasserie am Bahnhof Oerlikon macht dicht. Ende November ist Schluss, in die Räumlichkeiten soll ein Burgerbrater einziehen.

Die Kult-Brasserie am Bahnhof Oerlikon macht dicht.

Ende November ist Schluss.

Ein Nachfolger steht bereits fest, wobei es sich offenbar um einen etablierten Gastro-Betrieb handelt. Mehr anzeigen

Die Brasserie Oerlikon wird Ende November schliessen. Der Grund dafür seien laut Betreiber Candrian Gastronomie «strategische Gründe».

Das Restaurant, bekannt für Schweizer Küche und Fleischgerichte, befindet sich direkt neben Gleis 1 im Bahnhof Oerlikon und diente vielen Pendlern als Treffpunkt für ein Feierabendbier.

Ein Nachfolger steht bereits fest, wobei es sich offenbar um einen etablierten Gastro-Betrieb handelt. Gerüchten zufolge könnte die amerikanische Burgerkette «Stars & Stripes», einziehen. Gerüchte rund die amerikanische Kette bleiben unbestätigt, da weder die Restaurantkette noch die SBB bisher Stellungnahmen abgegeben haben.

Ende einer langjährigen kulinarischen Anlaufstelle

Trotz der Schliessung der Brasserie wird der Bahnhof Oerlikon weiterhin ein bedientes Restaurant haben, wie Candrian Gastronomie gegenüber «Züri Today» mitteilte. Für das neue Konzept gibt es jedoch noch keine offizielle Bestätigung.

Die Brasserie Oerlikon war bei Pendlern nicht nur für ihre Küche, sondern auch als Seminarraum-Standort beliebt. Vier Seminarräume konnten dort angemietet werden, was das Angebot des Restaurants ergänzte.

Die meisten der elf Mitarbeiter konnten in andere Positionen vermittelt werden. Die Schliessung markiert das Ende einer langjährigen kulinarischen Anlaufstelle in einem denkmalgeschützten Gebäude am Bahnhof Oerlikon.