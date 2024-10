Ares (19) aus Wetzikon haut bei «The Voice of Germany» alle um

Vier Stunden braucht Micha, um zur Dragqueen Ares zu werden. Mit Billie Eilishs Song «When The Party's Over» hat sich der 19-Jährige aus Wetzikon ZH keinen leichten Song ausgesucht. Es klappt trotzdem mit dem Finaleinzug. Bild: Joyn / Claudius Pfug

Die Schweizer Dragqueen Ares (19) sang sich in der TV-Show «The Voice of Germany» in die Herzen von den Coaches und dem Publikum gleichermassen. Wartet jetzt die ganz grosse Musikkarriere?

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dragqueen Ares begeisterte gestern Donnerstagabend in der TV-Show «The Voice of Germany» von ProSieben die Coaches und das Publikum gleichermassen.

Hinter Ares verbirgt sich der 19-jährige Micha aus Wetzikon ZH.

Für den jungen Schweizer ist die Teilnahme bei «The Voice» die Erfüllung eines grossen Kindheitstraums. Mehr anzeigen

«Mit gerade einmal 19 Jahren hat sich die Ares aus der Schweiz als prominente Figur in der Welt des Drag etabliert», schrieb im Vorfeld der TV-Show «The Voice of Germany» die Agentur Queen’s Office («Drag Queens and Talent Agency») etwas gar vollmundig.

Gestern Donnerstagabend zeigte Ares bei den Blind Auditions von «The Voice of Germany», was damit gemeint ist:

Der Auftritt der Dragqueen war schlicht sensationell, die Stimme unglaublich gefühlvoll – mit dem Resultat, dass alle vier Coaches, von Yvonne Catterfeld über Mark Forster und Kamrad bis zu Samu Haber («Sunrise Avenue»), den roten Buzzer-Knopf drückten.

Micha wurde in seiner Schulzeit gemobbt

Hinter der Dragqueen Ares verbirgt sich der 19-jährige Micha aus Wetzikon ZH. Ein introvertierter junger Mann, der in seiner Schulzeit als schwuler Bub gemobbt wurde.

Der Name Ares ist inspiriert von Michas Sternzeichen Widder, das auf Englisch Aries heisst. Ares hat die Aussprache beibehalten, aber die Schreibweise leicht verändert.

Für den jungen Mann aus dem Zürcher Oberland ging mit der Teilnahme bei «The Voice» ein grosser Kindheitstraum in Erfüllung.

Familie von Ares stürmt auf die Bühne

Und dann war es gestern Donnerstagabend endlich so weit: Ares hatte seinen Auftritt bei «The Voice of Germany» mit dem Billie-Eilish-Song «When the Party’s Over».

Kaum hatte Ares begonnen zu singen, klatschte das Publikum zum ersten Mal und nach weniger als 30 Sekunden drückte Samu Haber als erster Coach bereits den roten Buzzer, derweil im Backstage-Bereich die Familie von Ares ausflippte.

In der Folge drückten auch die drei anderen Coaches den roten Buzzer, bevor sie am Ende des Auftritts den jungen Schweizer Künstler mit Standing Ovations ehrten.

Danach gab es kein Halten mehr für Ares' Familie: Seine Mutter, der Bruder und seine besten Freundinnen stürmten die Bühne im TV-Studio.

«Krasse Tiefe» und «total crazy»

Er habe schon immer davon geträumt, bei «The Voice» mitzumachen, sagte Ares. Bisher habe es aber einfach noch nicht geklappt. Doch jetzt, so die Dragqueen weiter, sei es an der Zeit, «der Welt mein Können zu zeigen».

Die neue vierköpfige Jury der 14. Staffel von «The Voice of Germany» stellen wir Dir hier vor. Alle Coaches im Überblick: Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Kamrad und Samu Haber («Sunrise Avenue»). Bild: ProSieben/Sat.1/Claudius Pflug

Coach Mark Forster war von der «krassen Tiefe» der Performance begeistert, Yvonne Catterfeld von der Leidenschaft in der Stimme.

Samu Haber fand den gefühlvollen Auftritt von Ares «total crazy», derweil Kamrad von der Stimme der Schweizer Dragqueen sich «umarmt fühlte».

Damit war der Auftritt von Ares jedoch noch nicht zu Ende: Danach zeigte die Dragqueen mit einem Sprung in den Spagat, dass sie nicht nur stimmlich grossartig drauf ist, sondern auch Akrobatik kann. «Ich habe sieben Jahre lang voltigiert», verriet Ares danach.

Ares: «Samu, tut mir leid, aber ich gehe zu Kamrad»

Danach musste sich Dragqueen Ares für einen Coach entscheiden. Nach einer kurzen Denkpause («Ich muss auf meinen Bauch hören») sagte der 19-Jährige:

«Samu, tut mir leid, aber ich gehe zu Kamrad.»

Ein Entscheid, den Kamrad mit einem Freudenschrei zur Kenntnis nahm, derweil Ares auf der Bühne eine Träne verdrückte und meinte: «Ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe.»

Die kommenden Finalsendungen von «The Voice of Germany» werden schon bald entscheiden, wie weit der Weg von Dragqueen Ares in der Musik-Castingshow von ProSieben noch gehen wird.

Und ob der 19-Jährige aus Wetzikon ZH ähnlich erfolgreich sein wird, wie Luca Hänni und Beatrice Egli, die am Anfang ihrer Musikkarriere ebenfalls in einer deutschen Castingshow reüssierten.

Mehr Videos aus dem Ressort