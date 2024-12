Im Skigebiet Portes du Soleil ist eine Lawine niedergegangen. (Archivbild) Litescape Media//Portes du Soleil/dpa-tmn

Grosseinsatz der Walliser Rettungskräfte: Ein Lawinenabgang im Skigebiet Portes du Soleil löst eine Suche nach Verschütteten aus.

Sven Ziegler

Im Walliser Skigebiet Portes du Soleil ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag ein Lawinenabgang. Laut einem Bericht eines News-Scouts gegenüber 20 minutes löste sich die Lawine abseits der Pisten in einem abgelegenen Gebiet.

Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz, unterstützt von drei Helikoptern. Das betroffene Gebiet wird auch mit Lawinenhunden durchsucht. Ob bei dem Vorfall Personen verschüttet wurden, ist aktuell noch unklar.

Die Lawinengefahr in den Alpen ist nach den starken Schneefällen der letzten Tage örtlich sehr hoch. Erst am Montag verunglückte Nati-Snowboarderin Sophie Hediger bei einem Lawinenunglück in Arosa tödlich.