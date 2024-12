Polizei stoppt Auto auf der A3 nach wilder Jagd mit Nagelbrett

Grebnzwacht und Aargauer Kantonspolizei haben am 6, Dezember zwei Männer bei Eiken dingfest gemacht. Symbolbild: KEYSTONE

Der Fiat Panda, der der Grenzwacht bei Basel auffällt, hat ein gestohlenes Kennzeichen. Die beiden darin befindlichen Männer fliehen vor der Ordnungsmacht, doch bei der A3 stoppt eine Nagelsperre ihre Flucht.

Zwei Asylbewerber sind nach einer Verfolgungsjagd mit einem gestohlenen Auto am Freitag in Eiken AG von der Aargauer Kantonspolizei gestoppt und festgenommen worden. Aufmerksam auf den gestohlenen Wagen wurden die Behörden am Grenzübergang in Basel.

Auf den einreisenden Fiat Panda aufmerksam wurde das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) gestern Nachmittag. Abklärungen zeigten dann, dass das Nummernschild des Kleinwagens als entwendet im Fahndungsregister ausgeschrieben war, wie die Kantonspolizei Aargau heute mitteilte.

Als das BAZG den Kleinwagen stoppen wollte, missachtete der Lenker das Haltezeichen und flüchtete. Gefolgt von zwei Patrouillen des BAZG führte die Flucht mit übersetzter Geschwindigkeit und verbotenen Überholmanövern auf der A3 in Richtung Aargau.

Nagelsperre stoppt Fiat

Beim A3-Anschluss in Eiken standen Patrouillen der Kantonspolizei bereit, wie es weiter heisst. Der 24-jährige Libyer und der 29-jährige Marokkaner überfuhren eine eingerichtete Nagelsperre – woraufhin das Auto beim nahen Rastplatz stoppte. Dort konnten die Einsatzkräfte zunächst den Beifahrer und nach kurzer Flucht zu Fuss auch den Lenker festnehmen.

Die beiden Asylbewerber sind einer Unterkunft im Kanton Zürich zugewiesen. Erste Abklärungen zeigten laut der Mitteilung der Polizei, dass der 24-Jährige als Lenker zusätzlich zu den Verkehrsdelikten, die er während der Flucht begangen hatte, keinen Führerausweis besitzt und mutmasslich auch unter Drogeneinfluss stand.

Wie die beiden Männer in den Besitz des im Kanton Uri entwendeten Autos kamen, wird von der Polizei abgeklärt.

