Mann muss Berner Polizisten nackt seine Unschuld beweisen

Fraubi1

Ich bedaure, dass der junge Mann diese Erfahrung gemacht hat. Das Zuhause sollte ein sicherer Ort sein.

Auch Polizisten sind nur Menschen; so gibt es auch im Charakter einige Unterschiede. Auch sie sind Kinder ihrer jeweiligen Generation. Das kann man deuten wie man will.

Wenn sie sich im Einsatz befinden, ist viel Adrenalin im Blut. Sie wissen ja nicht, was sie erwartet.

Das Handling solcher Fehler dürfte dann trotzdem noch tüchtig geübt werden.

Aber da wir mittlerweile in einer Art Polizeistaat leben, wo (anscheinend) kein einziger Fehler mehr ungesühnt bleibt, es für zu vieles keine Verwarnung, sondern gleich saftige Strafen gibt, bin ich jetzt besser ruhig.