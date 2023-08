Rätselraten nach Absturz von Prigoschin-Flugzeug

Die Fläche vor dem Sitz der Wagner-Gruppe in St. Petersburg füllte sich am Donnerstag schnell mit Blumen und Kerzen, in Gedenken an Jewgeni Prigoschin. Der Chef der Söldner-Einheit ist mutmasslich bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Laut Angaben der russischen Luftfahrtbehörde befanden er und andere Wagner-Führungskräfte sich an Bord der Maschine, die auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg abstürzte.

25.08.2023