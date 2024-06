Diesen Frühling verletzen sich offenbar vermehrt Personen beim Rasenmähen. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn

Drei schwere Unfälle innert weniger Tage verzeichnete das Unispital Basel in Zusammenhang mit Rasenmähern. Nun warnt die Klinik öffentlich.

Normalerweise gibt es in der Schweiz etwa zehn schwere Unfälle und 120 leichtere Verletzungen pro Jahr durch Rasenmäher. In diesem Jahr sei die Anzahl der Verletzungen aber aussergewöhnlich hoch, warnt das Universitätsspital Basel. Alleine in diesem Jahr gab es im Basler Spital drei schwere Verletzungen innert weniger Tage.

Unter den Verletzungen befinden sich auch Frakturen und Amputationen. Mediensprecherin Caroline Johnson gegenüber «SRF» erklärt: «Sie sind mit der Hand in die Maschine gekommen, an die Klingen, und haben sich dabei schwer verletzt.»

Die Ursache liegt oft in der unterschätzten Gefahr der scharfen Klingen, auch bei ausgeschaltetem Gerät. «Die Klingen sind natürlich trotzdem scharf», so Johnson. Man könne nie sicher sein, dass nicht doch etwas passiere.

Das USB empfiehlt, Blockaden nur mit Werkzeugen und Handschuhen zu lösen. Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) verletzen sich jährlich rund 14'000 Personen in der Schweiz beim Gärtnern.