Mancherorts wird es teurer Stromrechnung 2026 – diese Karte zeigt, ob du sparst oder draufzahlst

Dominik Müller

9.9.2025

Nicht überall wird die Stromrechnung nächstes Jahr tiefer ausfallen.
Symbolbild: Keystone

Die Strompreise 2026 senken sich in der Schweiz fast überall. Wo es sogar teurer wird und wie es in deiner Gemeinde aussieht, verraten die nachfolgenden Karten.

Dominik Müller

09.09.2025, 11:17

09.09.2025, 12:35

Am Mittwoch hat die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) die Stromtarife 2026 verkündet. In der Grundversorgung sinken die Preise für Haushalte im Mittel um rund vier Prozent.

Wie sich die Situation in deiner Gemeinde präsentiert, erfährst du in der nachfolgenden Grafik:

Obwohl sich fast alle Schweizer*innen über eine Preisreduktion freuen dürfen, wird der Strom mancherorts auch teurer. Wo genau, verrät diese Karte: 

