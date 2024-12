Aargauer Autogarage muss nach 50 Jahren Betrieb einstellen

Ab Januar 2026 wird in den Räumen der City Garage in Wettingen AG die Amag geschäften. Google Street View

Nach einem halben Jahrhundert stellt die City Garage in Wettingen AG ihre Geschäftstätigkeit ein. Die Nachfolge ist bereits geregelt.

Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die City Garage Wettingen schliesst Ende 2025 nach fast 50 Jahren.

Die wirtschaftliche Grundlagen aufgrund sinkender Marktanteile und veränderter Kundenbedürfnisse würden fehlen.

Ab Januar 2026 zieht die Amag Wettingen in die Räumlichkeiten ein, übernimmt die Lernenden und prüft Möglichkeiten für die Weiterbeschäftigung der rund 20 Mitarbeitenden. Mehr anzeigen

Seit fast fünfzig Jahren verkauft und repariert die City Garage in Wettingen AG Autos der Marken Fiat, Alfa Romeo und Jeep. Ende 2025 ist damit Schluss: Die Inhaberfamilie Baschnagel hat die Entscheidung getroffen, den Vertrag mit dem Importeur nicht zu verlängern und das Geschäft auf Ende 2025 einzustellen, berichtet die «Aargauer Zeitung».

Die wirtschaftliche Grundlage für den Betrieb, der seit 50 Jahren besteht, sei nicht mehr gegeben. In einem Schreiben an die Kunden wird auf die Herausforderungen durch veränderte Markttrends und Kundenbedürfnisse hingewiesen.

In den letzten Jahren hat die City Garage erhebliche Investitionen in ihren Standort getätigt, darunter einen Neubau im Jahr 2017, der 23 Millionen Franken kostete. Dennoch hat sich der Marktanteil der vertriebenen Marken in der Schweiz von 5 auf 2 Prozent verringert, was zu einem Rückgang des Volumens und damit auch der Werkstattauslastung führte.

Umbruch im Automobilsektor

Die Inhaberfamilie betont, dass die wirtschaftlichen Bedingungen für Betriebe dieser Grösse nicht mehr tragbar sind. Die Geschichte der City Garage ist geprägt von Veränderungen und Anpassungen. Ursprünglich als Fiat-Hauptvertretung gegründet, erweiterte sie ihr Portfolio um Marken wie Lancia und Alfa Romeo.

Trotz intensiver Bemühungen, durch Kooperationen mit anderen Garagisten und Marken das Geschäft zu stabilisieren, sieht sich die Garage mit einem Umbruch im Automobilsektor konfrontiert, der auch durch die Elektrifizierung vorangetrieben wird.

Die Zukunft der Räumlichkeiten ist bereits gesichert: Die Amag Wettingen wird ab Januar 2026 mit VW und VW Nutzfahrzeugen einziehen. Für die rund zwanzig Mitarbeitenden und die Lernenden der City Garage gibt es positive Nachrichten: Die Amag wird die Lernenden übernehmen und Gespräche zur Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter führen.

Kunden der City Garage, die weiterhin Fiat, Jeep oder Alfa Romeo fahren, werden in der Werkstatt der Amag willkommen geheissen. Eine neue Vertretung dieser Marken wird an einem anderen Standort in der Region eingerichtet. Bis Herbst 2025 bleibt die City Garage uneingeschränkt in Betrieb, und die Kunden werden über die zukünftigen Serviceoptionen informiert.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr Videos zum Thema