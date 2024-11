Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, fliegt nach dem G20-Gipfel in Rio, über Zürich nach Belgien. Jean-Francois Badias/AP/dpa

Auf einem Swiss-Flug von Zürich nach Brüssel leistete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einem Passagier Erste Hilfe. Der Vorfall ereignete sich auf dem Rückweg vom G20-Gipfel.

blue News Redaktion ai-scrape

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist nicht nur politisch unterwegs, sondern beweist auch Zivilcourage. Auf dem Rückflug vom G20-Gipfel in Rio sitzt von der Leyen am Mittwoch in einem Swiss-Flug von Zürich nach Brüssel. Wie Zeugen gegenüber «20 Minuten» berichten, benötigte plötzlich jemand Hilfe. Von der Leyen leistete sofort Erste Hilfe.

Der Swiss-Flug LX780 startete um 13.17 Uhr in Zürich. Ein Passagier berichtete, dass die Crew nach jemandem mit medizinischen Kenntnissen suchte. Er beobachtete, wie eine Frau zur Hilfe eilte, die er als Ursula von der Leyen wiedererkannte. Nach der Landung wurde sie von einem schwarzen Mercedes abgeholt.

Die EU-Kommission bestätigte den Vorfall. Arianna Podesta, stellvertretende Chefsprecherin, erklärte, dass von der Leyen dem Passagier bis zur Landung half, als medizinisches Personal die Versorgung übernahm. Die Airline bestätigte ebenfalls den gesundheitlichen Zwischenfall, machte jedoch keine Angaben zu den betroffenen Personen.

Ursula von der Leyen hat eine medizinische Ausbildung. Sie promovierte 1991 zur Dr. med. und arbeitete als Assistenzärztin an der Frauenklinik der Medizinischen Hochschule Hannover. 2001 erwarb sie den «Master of Public Health» und war in der Abteilung für Epidemiologie tätig.

