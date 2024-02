Aus dem geschlossenen Erziehungungszentrum Pramont in Granges im Kanton Wallis sind wiederholt Jugendliche ausgebrochen. (Archivbild) Bild: sda

In der Nacht auf den 4. Februar brachen zehn Insassen aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramon aus. Jetzt sind wieder zwei Ausbrecher gefasst worden, einer wird noch gesucht.

Zwei weitere Ausbrecher aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont in Granges sind festgenommen worden.

Von den zehn Ausbrechern fehlt jetzt nur noch einer.

Die neuesten Festnahmen wurden am Donnerstagabend und am Freitag vorgenommen. Mehr anzeigen

Zwei weitere Ausbrecher aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont in Granges im Wallis sind festgenommen worden. Noch fehlt ein letzter der insgesamt zehn Jugendlichen und jungen Männer, die in der Nacht auf den 4. Februar ausbrachen.

Fahndungen brachten den Erfolg

Die neuesten Festnahmen wurden am Donnerstagabend und am Freitag vorgenommen, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte. Die gemeinsam von der Staatsanwaltschaft, dem Jugendgericht und der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit anderen Kantonspolizeien durchgeführten Fahndungen und Ermittlungen hätten zu diesem Erfolg geführt.

In der Nacht auf Sonntag, 4. Februar waren zehn Jugendliche und junge Männer im Alter von 17 bis 24 Jahren aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont geflohen. Sie hatten unter anderem einen Wärter angegriffen und eingesperrt, der leicht verletzt wurde. Die Männer waren dann mit einem in der Nähe gestohlenen Fahrzeug geflohen.

