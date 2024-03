Schweizer auf Mauritius bei Einbruch erwürgt

Der 75-jährige Mann lebte seit vier Jahren in einem Haus in der Ortschaft Terre Rouge, unweit von der Hauptstadt Port Louis (Foto). IMAGO/Jürgen Schwenkenbecher

Ein Diebespaar ist in das Haus eines Schweizers auf Mauritius eingebrochen: Der 75-Jährige überraschte die Einbrecher, und wurde von diesen erwürgt. Die beiden Täter sind geständig.

Der 75-jährige Mann sei demnach in seinem Haus in der Ortschaft Terre Rouge von einem Diebespaar ermordet worden, das auf der Suche nach Geld bei ihm eingestiegen war.

Er habe das Ehepaar gekannt, mit der Frau soll er seit mehreren Jahren Kontakt gehabt haben.

Im Autopsiebericht stehe Tod durch Ersticken durch Strangulation. Mehr anzeigen

Ein Schweizer, der seit vier Jahren auf Mauritius lebte, wurde in seinem Haus von einem Diebespaar überrascht und dabei zum Opfer. Die Täter haben ihn erwürgt.

Wie verschiedene mauritische Medien berichten, wurde das Opfer am 24. März kurz vor 18 Uhr tot in seinem Haus in der Ortschaft Terre Rouge aufgefunden. Am darauffolgenden Tag habe die Polizei das Ehepaar gefasst, das schliesslich ein Geständnis ablegte, den 75-jährigen Schweizer getötet zu haben.

Das Diebespaar sei demnach in der Gefängniszelle gelandet und habe am am Dienstag vor dem Gericht in Pamplemousses unter der Anklage wegen Mordes erscheinen müssen.

Schweizer überrascht Diebespaar

Den 75-jährigen Mann zu töten, hätten die beiden nach eigenen Angaben nicht geplant gehabt. Mit dem Ziel vor Augen, einen hohen Geldbetrag im Haus des Auslandschweizers zu finden, sei der 24-jährige Mann eingestiegen. Seine Komplizin habe den Schweizer gekannt und war bereits im Haus, um ihren Mann so durchs Fenster hineinlassen zu können.

Die 40-jährige Frau habe in ihrem Geständnis erklärt, bereits mehrere Jahre Kontakt zum Opfer gehabt zu haben. Er habe ihr manchmal Geld oder Lebensmittel gegeben.

In der Tatnacht besuchte sie laut ihren Schilderungen den Schweizer. Das Diebespaar habe gewartet, bis der Mann eingeschlafen war und durchsuchte dann das Haus, fand aber keinen grossen Geldbetrag. Plötzlich seien sie vom Opfer überrascht worden, das zwischenzeitlich aufgewacht war und sie konfrontierte.

Der 24-jährige Täter soll dann auf den 75-Jährigen losgegangen sein und mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Wie das mauritische Portal «Défi Media» schreibt, habe die Autopsie von Montagmorgen Tod durch Ersticken durch Strangulation ergeben.

