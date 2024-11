In Saudi-Arabien hat es geschneit

Naturspektakel in Saudi-Arabien: Statt Sonne und Sand – in der Wüste liegt Schnee Was für ein Naturspektakel: Anstatt Sonne und Sand liegt nun zum ersten Mal in der Geschichte der Aufzeichnungen in der Wüste in Saudi-Arabien Schnee. 08.11.2024

Hitze, Sonne und Sand – daran denken wir, wenn wir Saudi-Arabien hören.

Doch zum ersten Mal seit Beginn systematischer meteorologischer Aufzeichnungen liegt nun in Saudi-Arabien Schnee.

Es gibt Orte, an denen heftige Regen- und Schneefälle grosse Ereignisse sind, und dazu solche, wo Menschen sie zum ersten Mal in ihrem Leben erleben.

Wenn wir an Saudi-Arabien denken, denken wir an Hitze, Sonne und Sand – doch das ist jetzt anders. Zum ersten Mal seit Beginn der wissenschaftlichen meteorologischen Aufzeichnungen liegt in Saudi-Arabien Schnee.

Der saudi-arabische Wetterdienst ist jedoch weit von Euphorie entfernt. Er hat Warnungen vor anhaltend heftigen Wettererscheinungen in den kommenden Tagen herausgegeben.

Doch Saudi-Arabien ist nicht das einzige Land, das ungewöhnliche Wetterphänomene erlebt. Die Vereinigten Arabischen Emirate stehen ebenfalls unter dem Einfluss ähnlicher Wettersysteme und winterlicher Verhältnisse.

