Der Komet mit den «Hörnern»: 12P/Pons-Brooks. Comet Chasers/Richard Miles

Alle 71 Jahre nähert sich der Komet «12P/Pons-Brooks» der Erde. Jetzt ist er wieder auf dem Weg zu uns. Nach einer Explosion erinnert seine neue Form einige an Hörner, andere an ein Raumschiff aus «Star Wars».

Der Komet mit dem sperrigen Namen «12P/Pons-Brooks» benötigt jeweils 71 Jahre für eine Umrundung der Sonne. Aktuell nähert er sich auf seiner Umlaufbahn wieder der Sonne – und damit auch der Erde – an.

Astronomen beobachteten im Juli dieses Jahres einen Ausbruch des Kometen, bei dem dieser rund 100 Mal heller wurde.

Solche Ausbrüche wurden bei «12P/Pons-Brooks» schon mehrfach bemerkt. Doch diesmal sorgt die neue Form des «Teufelskometen» für grosses Aufsehen unter Himmelsbeobachter*innen.

Teufelshörner – oder doch eher «Millennium Falcon»?

Bei «12P/Pons-Brooks» handelt es sich um einen kryovulkanischen Kometen. Er besteht er aus einer Mischung aus Eis, Staub sowie Gas, und er ist von einer Gaswolke umgeben, der sogenannten Koma.

Das Besondere an ihm: Im Inneren des Kometen sammeln sich Gas und Eis an und lassen den Kometen heftig explodieren. Dadurch schiesst das sogenannte Kryomagma hinaus ins Weltall.

Die Veränderung durch die Explosion im Sommer dieses Jahres ist deutlich zu erkennen, da der Komet nun deutlich heller erscheint. Grund: Seine Koma reflektiert durch das freigesetzte Gas und Eis mehr Sonnenlicht.

12P/Pons-Brooks 2023 jul 26 20.40 UT LRGB 1600/210/210/210sec 12"/4 QHY600 1x1bin inner coma 114x104" and 27x60sec Michael Jäger pic.twitter.com/11yHHcBJkf — Michael Jäger (@Komet123Jager) July 27, 2023

Auch das Äussere hat sich verändert. Seine neue Form erinnert manche an Hörner, andere eher an den «Millennium Falcon» aus den «Star Wars»-Filmen.

Der «Millennium Falcon» aus «Star Wars». imago images/Mary Evans

Keine Gefahr für die Erde

Ursprünglich wurde der Komet 1812 von dem französischen Astronomen Jean Louis Pons entdeckt. Ende März 2024 könnte er bis zur fünften Grössenklasse aufhellen und vor dem Hintergrund des Sternbilds Widder wahrscheinlich mit blossem Auge, sicher aber per Teleskop zu sehen sein.

Zu diesem Zeitpunkt könnte sich auch ein kurzer Schweif gebildet haben.

Am 21. April 2024 erreicht 12P/Pons-Brooks die sonnennächste Position seiner Umlaufbahn. Am 2. Juni 2024 kommt er der Erde am nächsten – aber immer noch 232 Millionen Kilometer von uns entfernt.